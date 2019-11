Bránkár Manchestru City Ederson je prípravný ísť do zápasu s Chelsea

Brankár Benficy Ederson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. novembra (TASR) - Brankár futbalového klubu Manchester City, Brazílčan Ederson je po svalovom zranení pripravený na návrat do zápasového kolotoča. "V bráne Citizens by sa mohol objaviť už vo víkendovom dueli proti Chelsea," uviedla agentúra DPA.Brazílčan chýbal v poslednom ligovom zápase úradujúceho anglického majstra, v ktorom prehral so súčasným lídrom tabuľky FC Liverpool 1:3.povedal o gólmanovi tréner Man City Pep Guardiola.City hostí londýnsky tím v sobotu (23.11.)a bude sa snažiť znížiť deväťbodovú stratu na vedúci Liverpool, ktorý naopak smeruje na ďalší zápas do Londýna, Reds sa predstavia na pôde Crystal Palace.