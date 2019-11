Čech Leopold König zrejme skončí, dôvodom sú zdravotné problémy

Na archívnej snímke český cyklista Leopold Leopold König. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. novembra (TASR) – Český cyklista Leopold König, spolujazdec Slováka Petra Sagana v tíme Bora–Hansgrohe, zrejme nepredĺži svoju kariéru. Dôvodom sú zdravotné problémy, súvisiace najmä s bolesťami chrbtice a kolien. Portál novinky.cz informuje, že v nemeckom tíme už s ním nerátajú, nemajú dokonca ani informácie o jeho súčasnom stave.potvrdil portál.Web pripomína, že zdravotné problémy výrazne trápili Königa už v roku 2016, ešte viac sa prejavili o rok neskôr, keď z tímu Sky prestúpil do nemeckej stajne Bora-Hansgrohe.dodal.Podobne to bolo aj na začiatku roka 2018, keď nedokončil dve z troch jednorázoviek, na ktoré nastúpil. Na podujatí Tirreno Adriatico v marci vydržal len päť etáp, pričom v tej piatej ho klasifikovali na 144., teda poslednom mieste. V šiesty deň pretekov už na štarte chýbal a do konca roka neabsolvoval ani jedny preteky.pripomenuli novinky.cz. Citujú aj zdroje zo serveru Welovecycling, podľa ktorých König prestal úplne trénovať a a nekomunikoval ani s nikým v tíme. V roku 2019 neštartoval ani na jedných pretekoch.Vrcholom kariéry rodáka z Moravskej Třebovej tak zrejme zostane šieste miesto z Giro d'Italia v roku 2015, siedme miesto v celkovej kvalifikácii na Tour de France v roku 2014 v drese NetApp-Endura či etapové víťazstvo na Vuelte v roku 2013. König absolvoval päť Grand Tour (2x Tour de France, 2x Vueltu, 1x Giro).