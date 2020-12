Brankár Marek Rodák sa stal futbalistom tohtoročnej jesene, rozhodli fanúšikovia

Dvojka vo Fulhame

Škriniar skončil šiesty

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Brankár Marek Rodák sa stal v hlasovaní fanúšikov najlepším hráčom futbalovej jesene 2020 na Slovensku. V ankete na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu dostal Rodák 527 hlasov.Druhý bol stredopoliar Juraj Kucka so 447 hlasmi a tretí kapitán a dlhoročný špílmacher Marek Hamšík s 207 hlasmi.Dvadsaťštyriročný odchovanec košického futbalu Rodák síce na začiatku sezóny 2020/2021 prišiel o post jednotky v tíme nováčika najvyššej anglickej súťaže FC Fulham, ale výrazne sa podieľal na postupe Slovenska na majstrovstvá Európy.Siedmeho septembra absolvoval svoj seniorský reprezentačný debut v zápase Ligy národov v Izraeli (1:1).O mesiac a deň neskôr v semifinále baráže ME 2020 v Bratislave proti Írom sa zaskvel v záverečnom rozstrele a Slováci po bezgólovej remíze a víťazných pokutových kopoch postúpili do finále baráže proti Severnému Írsku.V Belfaste sa potom Rodák významne podieľal na triumfe Slovenska 2:1 po predĺžení a postupe na budúcoročný európsky šampionát.V hlasovaní vyše dvoch tisícok futbalových fanúšikov na webe futbalsfz.sk získalo body dovedna 33 hráčov.Za už spomenutou prvou trojkou sa umiestnili obranca Peter Pekarík s 205 hlasmi, ofenzívny hráč Ondrej Duda so 148 hlasmi a stopér Milan Škriniar so 123 hlasmi.V prvej desiatke boli aj Michal Ďuriš