Slovenská lyžiarska asociácia sa po zrušení osvedčenia obrátila na trestnoprávne orgány

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrušilo 15. decembra 2020 Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) osvedčenie o uznaní za národný športový zväz. SLA nespĺňa niektoré podmienky a úlohy podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona o športe."Ministerstvu školstva boli v priebehu tohto roka doručené viaceré podnety súvisiace s činnosťou SLA, ktorých predmetom bol aj návrh na zrušenie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz SLA, a to z dôvodov údajného opakovaného porušovania zákona o športe," informoval oficiálny web Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ).V tejto súvislosti zareagovala SLA o deň neskôr tlačovou správou. Agentúra SITA ju uvádza v plnom znení:"Štátny tajomník MŠVVaŠ poškodil celé generácie lyžiarov. Do dnešného dňa sme nedostali jediný dokument z ministerstva, napriek tomu, že sme žiadali o stretnutia a aj o písomné vyjadrenie. Máme iba mediálne správy od štátneho tajomníka a skupinky okolo neho. Takto si ministerstvo predstavuje korektnú komunikáciu? Takéto praktiky tu neboli ani za dávnej či nedávnej minulosti. Slovenská lyžiarska asociácia sa ohradila voči týmto praktikám a obrátila sa na orgány konajúce v trestnoprávnych záležitostiach. Slovenská lyžiarska asociácia bude vždy robiť všetko pre rozvoj lyžovania detí, mládeže a juniorov, ako to nastavila v posledných dvoch rokoch pod vedením Ivana Ivaniča a bude hájiť záujmy svojich členov."