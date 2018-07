Brankár Šemrinec predĺžil zmluvu s AS Trenčín o ďalšie dva roky

Brankár Igor Šemrinec (vpravo). Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 4. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Igor Šemrinec bude v kariére pokračovať v drese AS Trenčín. Podľa informácie na oficiálnom webe AS sa s vedením klubu dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dva roky. Ten pôvodný mu mal vypršať najbližšiu zimu.Tridsaťročný brankár prišiel do Trenčína v roku 2010. Na začiatku kryl chrbát skúsenejšiemu Milošovi Volešákovi, no po jeho odchode v lete 2014 prebral post prvého brankára. Náročnú úlohu si zastal a jeho spoľahlivé výkony sa podpísali pod najväčšie úspechy v histórii trenčianskeho futbalu.povedal Šemrinec po podpise.povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.