Na atletické ME do 18 rokov ide bojovne naladená početná výprava SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budú reprezentovať, aj s úvodnými vstupmi do disciplín:

CHLAPCI(14)



Tomáš Matuščák (1. AK Humenné, 100 m/47 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 11.48 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)

Rastislav Jelínek (Slávia TU Košice, 100 m/47 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 11.48 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)

Oliver Murcko (Inter Bratislava, 200 m/43 prihlásených, štafeta) – piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)

Samuel Beladič (Slávia STU Bratislava, 200 m/43 prihlásených, štafeta) – piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)

Oliver Hrudkay (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, štafeta) – sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)

Marek Havlík (AC Malacky, 400 m/27 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 12.58 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)

Filip Revaj (AK Svetlošák B. Bystrica, 800 m/32 prihlásených) – piatok 6. 7. o 13.22 (rozbehy)

Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin, 1500 m/31 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 18.46 (rozbehy)

Radoslav Voľanský (ŠŠK J. A. Komenského Bardejov, 110 m prek. /43 prihlásených, štafeta) – piatok 6. 7. o 10.05 (rozbehy)

Maroš Ralík (AC Stavbár Nitra, žrď/38 prihlásených) – piatok 6. 7. o 10.05 (kvalifikácia)

Jaroslav Greguš (AC Stavbár Nitra, guľa/24 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 13.10 (kvalifikácia)

Miloslav Konopka (AC Nové Zámky, kladivo/34 prihlásených) – piatok 6. 7. o 11.55/12.35 (kvalifikácia)

Daniel Kováč (ŠK ŠOG Nitra, 10 000 m chôdza/22 prihlásených) – piatok 6. 7. o 10.40 (finále)

Ľubomír Kubiš (AK Spartak Dubnica, 10 000 m chôdza/22 prihlásených) – piatok 6. 7. o 10.40 (finále)



DIEVČATÁ (10)



Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, 100/54 prihlásených a 200 m/36 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 12.23 (rozbehy), piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)

Lenka Kovačovicová (ŠK ŠOG Nitra, 100/54 prihlásených a 200 m/36 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 12.23 (rozbehy), piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)

Lucia Šišoláková (Slávia ŠG Trenčín, 800 m/50 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 18.06 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)

Elena Dušková (Inter Bratislava, 1500 m/34 prihlásených) – piatok 6. 7. o 11.40 (rozbehy)

Anita Stachová (Slávia ŠG Trenčín, 2000 m prek. /36 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 20.36 (rozbehy)

Bibiana Tvrdoňová (ŠK Vital Bratislava, 100 m prek. /46 prihlásených) – sobota 7. 7. o 10.35 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)

Natália Váleková (Atletika ŠK Skalica, guľa/28 prihlásených) – piatok 6. 7. o 12.12 (kvalifikácia)

Michaela Vrecková (Slávia ŠG Trenčín, guľa/28 prihlásených) – piatok 6. 7. o 12.12 (kvalifikácia)

Petra Hanuliaková (Slávia ŠG Trenčín, oštep/37 prihlásených) – sobota 7. 7. o 12.30/13.50 (kvalifikácia)

Alžbeta Ragasová (AK Spartak Dubnica, 5000 m chôdza/26 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 10.30 (finále) (1. AK Humenné, 100 m/47 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 11.48 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)(Slávia TU Košice, 100 m/47 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 11.48 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)(Inter Bratislava, 200 m/43 prihlásených, štafeta) – piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)(Slávia STU Bratislava, 200 m/43 prihlásených, štafeta) – piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)(ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, štafeta) – sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)(AC Malacky, 400 m/27 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 12.58 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.12 (rozbehy)(AK Svetlošák B. Bystrica, 800 m/32 prihlásených) – piatok 6. 7. o 13.22 (rozbehy)(AK ZŤS Martin, 1500 m/31 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 18.46 (rozbehy)(ŠŠK J. A. Komenského Bardejov, 110 m prek. /43 prihlásených, štafeta) – piatok 6. 7. o 10.05 (rozbehy)(AC Stavbár Nitra, žrď/38 prihlásených) – piatok 6. 7. o 10.05 (kvalifikácia)(AC Stavbár Nitra, guľa/24 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 13.10 (kvalifikácia)(AC Nové Zámky, kladivo/34 prihlásených) – piatok 6. 7. o 11.55/12.35 (kvalifikácia)(ŠK ŠOG Nitra, 10 000 m chôdza/22 prihlásených) – piatok 6. 7. o 10.40 (finále)(AK Spartak Dubnica, 10 000 m chôdza/22 prihlásených) – piatok 6. 7. o 10.40 (finále)(ŠK ŠOG Nitra, 100/54 prihlásených a 200 m/36 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 12.23 (rozbehy), piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)(ŠK ŠOG Nitra, 100/54 prihlásených a 200 m/36 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 12.23 (rozbehy), piatok 6. 7. o 18.03 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)(Slávia ŠG Trenčín, 800 m/50 prihlásených, štafeta) – štvrtok 5. 7. o 18.06 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)(Inter Bratislava, 1500 m/34 prihlásených) – piatok 6. 7. o 11.40 (rozbehy)(Slávia ŠG Trenčín, 2000 m prek. /36 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 20.36 (rozbehy)(ŠK Vital Bratislava, 100 m prek. /46 prihlásených) – sobota 7. 7. o 10.35 (rozbehy) a sobota 7. 7. o 12.23 (rozbehy)(Atletika ŠK Skalica, guľa/28 prihlásených) – piatok 6. 7. o 12.12 (kvalifikácia)(Slávia ŠG Trenčín, guľa/28 prihlásených) – piatok 6. 7. o 12.12 (kvalifikácia)(Slávia ŠG Trenčín, oštep/37 prihlásených) – sobota 7. 7. o 12.30/13.50 (kvalifikácia)(AK Spartak Dubnica, 5000 m chôdza/26 prihlásených) – štvrtok 5. 7. o 10.30 (finále)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Györ 4. júla (TASR) - Na 2. ME atlétov do 18 rokov, ktoré sa začínajú vo štvrtok v maďarskom Györi, sa od 24 slovenských talentov očakáva najmä bojovnosť. Vlani v Györi organizovali Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), aj s bronzom Andreja Paulínyho v behu na 1500 m, teraz však získať medailu v konkurencii až 1135 mladých atlétov z 50 krajín bude pre výpravu SR nesmierne ťažké.Bojovať sa bude aj o nomináciu na olympijské hry mládeže v argentínskej metropole Buenos Aires (6 .– 18.októbra) a odhadom by mohla slovenská výprava získať minimálne dve miestenky. Presne 13 z nominovaných splnilo prísnejší limit SAZ, zvyšok limit Európskej atletiky (EA).Pred dvoma rokmi na premiérových ME-18 v Tbilisi štartovalo 13 Slovákov a medzi nimi aj bronzová osemstovkárka Gabriela Gajanová.