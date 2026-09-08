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08. septembra 2026
Brankárka Korenčiová uzavrela hráčsku kariéru. V reprezentácii strávila dlhé dve dekády
Bodku za reprezentačnou kariérou dala v júni 2026 pri víťazstve Sloveniek v Rige nad domácimi Lotyškami 2:1. Vo veku 37 rokov sa rozhodla ukončiť aktívnu hráčsku kariéru dlhoročná brankárka ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Bodku za reprezentačnou kariérou dala v júni 2026 pri víťazstve Sloveniek v Rige nad domácimi Lotyškami 2:1.
Vo veku 37 rokov sa rozhodla ukončiť aktívnu hráčsku kariéru dlhoročná brankárka slovenskej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová. Rodáčka z Bratislavy ju uzavrela po sezóne 2025/2026 v drese talianskeho klubu Janov CFC. Za národný tím odchytala 134 duelov, v roku 2020 ju vyhlásili za najlepšiu futbalistku pod Tatrami.
Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), seniorskú kariéru odštartovala v Slovane Bratislava, na klubovej úrovni chytala aj v Česku, Nemecku, Švajčiarsku aj Taliansku, okrem iného aj za AC Miláno.
"Nikdy som si nemyslela, že budem stáť vo futbalovej bránke tak dlho. O konci som uvažovala už dlhšie, možno dva-tri roky. Zdravotne som sa cítila v poriadku, stále som si vedela zápasy užívať, vnútorne som však dospela k presvedčeniu, že prišiel správny čas ukončiť jednu veľkú kapitolu a začať sa venovať novej. Rozhodovanie nebolo ľahké. Futbal milujem, celý život som sa mu venovala a verím, že aj budem. Už len sa správne rozhodnúť, ktorým smerom sa uberať,“ uviedla Korenčiová podľa SFZ.
"Okúsila som pôsobenie v rôznych kluboch. Niekde sa vám darí viac, niekde menej. Prídete, odídete. Tam som svoj odchod zvládla pomerne ľahko. No rozlúčka s reprezentáciou je iný príbeh. Tam som pôsobila od svojich 16 rokov. To je ten tím, do ktorého som sa vracala celý život. To je to najcennejšie, čo mi futbal podaroval. Možnosť reprezentovať svoju krajinu. Preto je lúčenie s reprezentáciou pre mňa tak ťažké,“ pokračovala.
V reprezentácii Slovenska debutovala v jari 2006 a v národnom tíme pôsobila celé dve dekády. Bodku za reprezentačnou kariérou dala v júni 2026 pri víťazstve Sloveniek v Rige nad domácimi Lotyškami 2:1.
"Od posledného zrazu neubehlo veľa času, stále mi to ešte úplne nedochádza. V klube v Janove vedeli, že po sezóne končím a svoje vedeli aj niektoré spoluhráčky počas posledných zrazov. Ale viete, ako to je. V mysli som mala niečo ako: viem, že je čas končiť, ale čo ak to nie je definitívne? Čo ak zas začnem? (smiech). Potrebujem si prečistiť hlavu. Prvýkrát začalo prípravné obdobie na novú sezónu a ja mám voľno. Do hry vstúpilo veľa faktorov. Premýšľam nad rodinou, vzácnym časom s blízkymi a ďalšími životnými situáciami, ktoré ma priviedli k poznaniu, že toto je ten správny moment kariéru ukončiť,“ poznamenala Korenčiová.
Prezradila aj to, čo ju teraz čaká: "Počas kariéry som stihla nadobudnúť brankársku UEFA licenciu A pre trénovanie brankárok, trénerskú UEFA licenciu B a vyštudovala som športový manažment na Johan Cruyff Institute v Barcelone. Aktuálne som prijala ponuku maltskej futbalovej federácie a od novej sezóny budem trénerkou brankárok maltských reprezentácií do 17 a do 19 rokov. Počas roka nebudem v novom pôsobisku tráviť veľa dní, ale budem si môcť na vlastnej koži overiť, či toto je smer, ktorým sa chcem v budúcnosti uberať.“
Korenčiová ako prvá futbalistka pôsobila v slovenskej reprezentácii 20 rokov. "Necítim sa ako legenda. Vďaka futbalu som spoznala desiatky skvelých ľudí, navštívila viaceré krajiny a som vďačná za zážitky a skúsenosti. Nikdy som si nemyslela, že pri futbale zostanem na reprezentačnej úrovni tak dlho, ale za legendu sa nepovažujem. Prestup do AC Miláno svojho času zarezonoval, ale nevnímam to ako nejaký veľký historický moment. V porovnaní so zahraničím má ženský futbal na Slovensku pred sebou veľa práce. Neviem, čo presne prinesie budúcnosť, ale bola by som šťastná, keby som mohla byť naďalej jeho súčasťou a prinášať mu to najlepšie, čo bude v mojich silách,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Brankárka Korenčiová uzavrela hráčsku kariéru. V reprezentácii strávila dlhé dve dekády © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 37 rokov sa rozhodla ukončiť aktívnu hráčsku kariéru dlhoročná brankárka slovenskej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová. Rodáčka z Bratislavy ju uzavrela po sezóne 2025/2026 v drese talianskeho klubu Janov CFC. Za národný tím odchytala 134 duelov, v roku 2020 ju vyhlásili za najlepšiu futbalistku pod Tatrami.
Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), seniorskú kariéru odštartovala v Slovane Bratislava, na klubovej úrovni chytala aj v Česku, Nemecku, Švajčiarsku aj Taliansku, okrem iného aj za AC Miláno.
"Nikdy som si nemyslela, že budem stáť vo futbalovej bránke tak dlho. O konci som uvažovala už dlhšie, možno dva-tri roky. Zdravotne som sa cítila v poriadku, stále som si vedela zápasy užívať, vnútorne som však dospela k presvedčeniu, že prišiel správny čas ukončiť jednu veľkú kapitolu a začať sa venovať novej. Rozhodovanie nebolo ľahké. Futbal milujem, celý život som sa mu venovala a verím, že aj budem. Už len sa správne rozhodnúť, ktorým smerom sa uberať,“ uviedla Korenčiová podľa SFZ.
"Okúsila som pôsobenie v rôznych kluboch. Niekde sa vám darí viac, niekde menej. Prídete, odídete. Tam som svoj odchod zvládla pomerne ľahko. No rozlúčka s reprezentáciou je iný príbeh. Tam som pôsobila od svojich 16 rokov. To je ten tím, do ktorého som sa vracala celý život. To je to najcennejšie, čo mi futbal podaroval. Možnosť reprezentovať svoju krajinu. Preto je lúčenie s reprezentáciou pre mňa tak ťažké,“ pokračovala.
V reprezentácii Slovenska debutovala v jari 2006 a v národnom tíme pôsobila celé dve dekády. Bodku za reprezentačnou kariérou dala v júni 2026 pri víťazstve Sloveniek v Rige nad domácimi Lotyškami 2:1.
"Od posledného zrazu neubehlo veľa času, stále mi to ešte úplne nedochádza. V klube v Janove vedeli, že po sezóne končím a svoje vedeli aj niektoré spoluhráčky počas posledných zrazov. Ale viete, ako to je. V mysli som mala niečo ako: viem, že je čas končiť, ale čo ak to nie je definitívne? Čo ak zas začnem? (smiech). Potrebujem si prečistiť hlavu. Prvýkrát začalo prípravné obdobie na novú sezónu a ja mám voľno. Do hry vstúpilo veľa faktorov. Premýšľam nad rodinou, vzácnym časom s blízkymi a ďalšími životnými situáciami, ktoré ma priviedli k poznaniu, že toto je ten správny moment kariéru ukončiť,“ poznamenala Korenčiová.
Prezradila aj to, čo ju teraz čaká: "Počas kariéry som stihla nadobudnúť brankársku UEFA licenciu A pre trénovanie brankárok, trénerskú UEFA licenciu B a vyštudovala som športový manažment na Johan Cruyff Institute v Barcelone. Aktuálne som prijala ponuku maltskej futbalovej federácie a od novej sezóny budem trénerkou brankárok maltských reprezentácií do 17 a do 19 rokov. Počas roka nebudem v novom pôsobisku tráviť veľa dní, ale budem si môcť na vlastnej koži overiť, či toto je smer, ktorým sa chcem v budúcnosti uberať.“
Korenčiová ako prvá futbalistka pôsobila v slovenskej reprezentácii 20 rokov. "Necítim sa ako legenda. Vďaka futbalu som spoznala desiatky skvelých ľudí, navštívila viaceré krajiny a som vďačná za zážitky a skúsenosti. Nikdy som si nemyslela, že pri futbale zostanem na reprezentačnej úrovni tak dlho, ale za legendu sa nepovažujem. Prestup do AC Miláno svojho času zarezonoval, ale nevnímam to ako nejaký veľký historický moment. V porovnaní so zahraničím má ženský futbal na Slovensku pred sebou veľa práce. Neviem, čo presne prinesie budúcnosť, ale bola by som šťastná, keby som mohla byť naďalej jeho súčasťou a prinášať mu to najlepšie, čo bude v mojich silách,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Brankárka Korenčiová uzavrela hráčsku kariéru. V reprezentácii strávila dlhé dve dekády © SITA Všetky práva vyhradené.
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