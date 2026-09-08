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08. septembra 2026
FC Liverpool bude mať na dresoch meno nového partnera, dohoda znie na päť rokov
Tagy: Premier League
"The Reds" za dohodu s Turkish Airlines získajú až 300 miliónov libier. Anglický futbalový klub FC Liverpool bude mať od sezóny 2027/2028 nového hlavného sponzora na prednej strane dresu. Bude ním ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - "The Reds" za dohodu s Turkish Airlines získajú až 300 miliónov libier.
Anglický futbalový klub FC Liverpool bude mať od sezóny 2027/2028 nového hlavného sponzora na prednej strane dresu. Bude ním turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines. Klub nezverejnil presnú sumu, no podľa BBC je hodnota päťročnej dohody vo výške 300 miliónov libier, čo je v prepočte približne 350 miliónov eur.
Doteraz "The Reds" brali približne 50 miliónov GBP za jednu sezónu počas takejto spolupráce s retailovou bankou Standard Chartered, ktorá patrila k hlavným sponzorom klubu od roku 2010. Po novom získajú za rok približne o desať miliónov viac.
Nová dohoda sa považuje za najvýnosnejšiu čistú zmluvu o sponzorstve dresu v histórii Premier League, pričom dohody londýnskeho Arsenalu a Manchestru City zahŕňajú aj práva na pomenovanie štadiónov. Domovský štadión FC Liverpool bude aj naďalej niesť meno Anfield.
FC Liverpool v ostatnom finančnom roku zaznamenal rekordné príjmy presahujúce 700 miliónov libier a bol najvyššie umiestneným klubom Premier League v rebríčku Deloitte Football Money League. Klub bol prvým významným anglickým profesionálnym futbalovým klubom, ktorý mal na drese sponzora - japonská spoločnosť Hitachi mala svoje meno na drese už v roku 1979.
Standard Chartered zostáva sponzorom dresov FC Liverpool na sezónu 2026/2027, po ktorej sa stane „globálnym partnerom“ klubu. Podľa dostupných informácií sa rokovania s Turkish Airlines začali ešte predtým, ako konzorcium 1892 Holdings vedené britsko-indickým podnikateľom Amitom Bhatiom (viceprezident FC Liverpool, pozn.) získalo v klube minulý mesiac podiel približne 38 percent.
Hlavný obchodný riaditeľ klubu Ben Latty poznamenal, že predná časť dresu má v histórii Liverpoolu špeciálne miesto a nová spolupráca bude nadväzovať na silné základy, ktoré klub vytvoril už pri víťazstve v Lige majstrov v tureckom Istanbule v roku 2005.
Turecká národná letecká spoločnosť sa pýši letmi do 356 destinácií v 132 krajinách. Projekt je silne podporovaný prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a spoločnosť kontroluje národný investičný fond Turecka, ktorý vlastní 49,1 percent jej akcií. Hlavnou základňou spoločnosti je letisko v Istanbule, ktoré v júli prekonalo Londýn Heathrow ako najrušnejšie letisko v Európe s viac než ôsmimi miliónmi cestujúcich.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool bude mať na dresoch meno nového partnera, dohoda znie na päť rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub FC Liverpool bude mať od sezóny 2027/2028 nového hlavného sponzora na prednej strane dresu. Bude ním turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines. Klub nezverejnil presnú sumu, no podľa BBC je hodnota päťročnej dohody vo výške 300 miliónov libier, čo je v prepočte približne 350 miliónov eur.
Doteraz "The Reds" brali približne 50 miliónov GBP za jednu sezónu počas takejto spolupráce s retailovou bankou Standard Chartered, ktorá patrila k hlavným sponzorom klubu od roku 2010. Po novom získajú za rok približne o desať miliónov viac.
Nová dohoda sa považuje za najvýnosnejšiu čistú zmluvu o sponzorstve dresu v histórii Premier League, pričom dohody londýnskeho Arsenalu a Manchestru City zahŕňajú aj práva na pomenovanie štadiónov. Domovský štadión FC Liverpool bude aj naďalej niesť meno Anfield.
FC Liverpool v ostatnom finančnom roku zaznamenal rekordné príjmy presahujúce 700 miliónov libier a bol najvyššie umiestneným klubom Premier League v rebríčku Deloitte Football Money League. Klub bol prvým významným anglickým profesionálnym futbalovým klubom, ktorý mal na drese sponzora - japonská spoločnosť Hitachi mala svoje meno na drese už v roku 1979.
Standard Chartered zostáva sponzorom dresov FC Liverpool na sezónu 2026/2027, po ktorej sa stane „globálnym partnerom“ klubu. Podľa dostupných informácií sa rokovania s Turkish Airlines začali ešte predtým, ako konzorcium 1892 Holdings vedené britsko-indickým podnikateľom Amitom Bhatiom (viceprezident FC Liverpool, pozn.) získalo v klube minulý mesiac podiel približne 38 percent.
Hlavný obchodný riaditeľ klubu Ben Latty poznamenal, že predná časť dresu má v histórii Liverpoolu špeciálne miesto a nová spolupráca bude nadväzovať na silné základy, ktoré klub vytvoril už pri víťazstve v Lige majstrov v tureckom Istanbule v roku 2005.
Turecká národná letecká spoločnosť sa pýši letmi do 356 destinácií v 132 krajinách. Projekt je silne podporovaný prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a spoločnosť kontroluje národný investičný fond Turecka, ktorý vlastní 49,1 percent jej akcií. Hlavnou základňou spoločnosti je letisko v Istanbule, ktoré v júli prekonalo Londýn Heathrow ako najrušnejšie letisko v Európe s viac než ôsmimi miliónmi cestujúcich.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool bude mať na dresoch meno nového partnera, dohoda znie na päť rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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