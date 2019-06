Brány festivalu Pohoda sa otvoria už o 15 dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 26. júna (TASR) – Už o 15 dní, vo štvrtok 11. júla sa otvoria brány festivalového areálu Pohody na letisku v Trenčíne. O novinkách festivalu informovali organizátori médiá v stredu dopoludnia na tlačovej konferencii. V poradí 23. ročník tohto festivalu ponúkne opäť atraktívny program. Ten hudobný tvorí vyše 120 umelcov a kapiel z 31 krajín sveta.Už niekoľko dní je známy kompletný line-up, v jeho zozname sú také mená, ako Liam Gallagher, Lykke Li, The Roots, Skepta, The 1975, Mac DeMarco, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco, Lianne La Havas, Mura Masa, Michael Kiwanuka, Death Grips, Jeff Mills, Lola Marsh, Morgan Heritage, Little BIG, Vitalic, Sofi Tukker, Calypso Rose, Dimension, Amadou & Mariam and The Blind Boys of Alabama, The Plastic People of the Universe & Filharmonie Brno, Akua Naru a ďalší umelci.Novinkou line-upu sú zmeny v časoch začiatkov jednotlivých koncertov. Medzi koncertmi pribudli desaťminútové pauzy. Niektoré pódiá budú mať nové názvy a festival ponúkne úplnú programovú novinku. Tou bude stage Sporka Science & Magic – krásne drevené šapitó s vitrážami. V tomto stane budú cez deň prednášky vedcov, poobede sa zmení na nádherný koncertný priestor.Z holandského Groningenu si v januári tohto roka Pohoda tím na Slovensko priniesol dve ocenenia Take a Stand Award a Award for Excellence and Passion. Prispel k tomu nielen hudobný program, ale aj množstvo ďalších kultúrno-umeleckých aktivít, ktoré dali tomuto festivalu prívlastok multižánrový.Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku príde aj tento rok s EÚ Fun Zónou plnou vedomostných súťaží, poskytne množstvo užitočných rád o tom, ako ísť študovať či stážovať do zahraničia. Diskusie pripravilo Café Európa v Európa stage. Zaujímavých hostí ponúkne aj Literárny stan Martinus, Pohoda sa pridala k iniciatíve Unsmoke a pripravila Bezdymovú zónu (18+), v nej si budú môcť návštevníci užiť koncerty a rozhovory v prostredí bez cigaretového dymu.Už samozrejmosťou festivalu je bohatá gastro zóna, nápojová zóna a množstvo ďalších služieb z oblasti módy a kozmetiky, športu, zdravého životného štýlu aj ekológie. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví aj tento rok mimoriadny festivalový rýchlik z Košíc aj z Bratislavy, v centre festivalu bude premávať festivalový vláčik.Organizátori upozorňujú na pokusy o predaj falošných lístkov či predaje na pochybných stránkach. Pravé lístky si záujemcovia môžu zakúpiť na festivalovom webe a u oficiálnych predajcov.„Okrem hudobného programu, ktorý sme prednedávnom zverejnili na našom webe, sú aj veľmi silné veci, medzi nimi aj Vedecký festival. Pohoda nebola iba o hudbe, ale aj o ďalších aktivitách, gastronómii, divadle, tanci. Tento rok budeme mať špičkových vedcov, ktorí pôsobili v CERN-e, dokonca aj v NASA. Aj tento rok bude dominovať ekológia, z celospoločenských tém si výrazne pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Nebude to iba v diskusných stanoch, nebude to iba koncertmi, ale aj tým, čo na Pohodu prinesú partneri,“ povedal pre TASR Anton Repka, PR manažér festivalu.