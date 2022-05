Brány historickej budovy SND sa definitívne zatvoria, divadlo už viac nie je bezpečným miestom

Zastaralé vybavenie

Operu SND opúšťajú sólisti

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Inšpektorát práce zakázal používanie historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) na akúkoľvek činnosť. Informovala o tom PR manažérka Úseku komunikácie a obchodu SND Jana Alexová s tým, že vedenie SND dostalo dané rozhodnutie 3. mája.Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné, no SND ho rešpektuje a budovu uzatvára. Vedenie divadla ešte v máji 2021 pristúpilo k uzavretiu budovy pre divadelnú činnosť, pretože z výsledkov internej analýzy technického stavu historickej budovy SND vyplynulo, že divadelné a scénické technológie v historickej budove divadla nie sú vo vyhovujúcom stave. Išlo najmä o nákladné výťahy pre kulisy a elektrické ťahy, ktoré boli vyradené z prevádzky.V historickej budove SND sa doteraz konali iba podujatia, pri ktorých nebolo potrebné využívať divadelné technológie. Alexová podotkla, že prenajímatelia si však vždy do budovy museli priniesť vlastnú techniku vrátane elektrických agregátov, osvetlenia a ozvučenia.„Technológie stavby, ktoré sú nevyhnutné pre chod budovy, ako je kúrenie a chladenie, trafostanica či požiarna signalizácia, sme revíziami a drobnými opravami neustále udržiavali v stave, aby boli funkčné a bezpečné,“ vysvetlil generálny riaditeľ SND Matej Drlička Alexová dodala, že ďalšie scénické a javiskové zariadenia nevyhnutné pre zabezpečenie plnohodnotného divadelného predstavenia, ako napríklad divadelná točňa, inšpicientské a dorozumievacie zariadenia, elektroakustické ozvučenie či scénické osvetlenie, vykazovali vysokú poruchovosť a boli technicky zastarané.V roku 2021 bola Historická budova SND prenajatá šesťkrát a tento rok päťkrát. Drlička na tlačovej konferencii v pondelok (2. mája) uviedol, že za znížením sólistov Opery SND stojí najmä zatvorenie Historickej budovy SND, ktorá je podľa jeho slov v zlom technickom stave a potrebuje rekonštrukciu.Začiatkom roku 2022 mala Opera SND 27 stálych sólistov, pričom na budúcu sezónu by sa ich počet mal redukovať na 12. Téme redukovania ansámblu Opery SND sa 3. mája venoval aj Výbor pre kultúru a médiá NR SR na svojom takmer dvojhodinovom stretnutí. Schôdzu však museli prerušiť pre rokovanie parlamentu.Podpredsedníčka výboru Jana Žitňanská (nezaradená) pre agentúru SITA uviedla, že členovia výboru by mali ešte doplniť ďalšie otázky.