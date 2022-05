Priateľka novinára Prataseviča sa nedostane na slobodu, odsúdili ju na šesť rokov väzenia

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Priateľku bieloruského opozičného novinára Ramana Prataseviča v Bielorusku odsúdili na šesť rokov väzenia. Ruská študentka Sofia Sapegová s Pratasevičom vlani cestovala z Atén do Litvy, keď lietadlo s nimi prinútili pristáť v Minsku a zatkli ich.Súd ju teraz uznal vinnou z podnecovania spoločenského nepriateľstva a sporov aj z nelegálneho zbierania a šírenia informácií o súkromnom živote nemenovanej osoby bez jej súhlasu. Bieloruské úrady ju skôr obvinili z organizovania nepokojov, informuje spravodajský portál BBC.Pratasevič bol editorom kanálu Nexta na platforme Telegram so sídlom v Poľsku, ktorý zverejňoval videá a informácie o vlne masových protestov vyvolaných znovuzvolením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v lete 2020.Novinár, ktorý z Bieloruska odišiel v roku 2019, patril medzi najhľadanejšie osoby v krajine. V čase, keď ho v máji po uzemnení lietadla, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie, zatkli, bol so Sapegovou zhruba pol roka. Ešte stále ho čaká proces a nie je známe, v akom štádiu je vyšetrovanie jeho prípadu.