Brány ôsmich fakúlt Univerzity Komenského budú v utorok otvorené

Bratislava 4. novembra (TASR) – Brány Univerzity Komenského (UK) v Bratislave budú v utorok 5. novembra otvorené. Záujemcovia o štúdium, ale aj široká verejnosť môžu počas dňa zavítať na celouniverzitný Deň otvorených dverí. Informuje o tom UK na svojej internetovej stránke.Počas dňa bude možné navštíviť osem fakúlt univerzity, spoznať ich a zažiť ich atmosféru. Hlavný program sa uskutoční v budove na Šafárikovom námestí v čase od 8.45 do 12.00 h. Súčasťou podujatí sú viaceré prednášky. Jedna z nich je na tému Čo o nás Facebook vie a čo vieme my o ňom od Matúša Mesarčíka z Právnickej fakulty UK. Verejnosť sa dozvie niečo aj o tom, ako sa hrať s elektrickými prúdmi, alebo ako sa meria úspech.Záujemcovia budú môcť zavítať do priestorov lekárskej, právnickej, filozofickej či farmaceutickej fakulty, ale aj na fakultu telesnej výchovy a športu, fakultu matematiky, fyziky a informatiky, fakultu managementu a fakultu sociálnych a ekonomických vied. Okrem prednášok sú na jednotlivých fakultách pripravené aj ponuky pre maturantov.