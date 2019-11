ŠTÁT CHCE LESOM NECHAŤ POVINNÝ ODVOD, ALE ŽIADA VIAC NOVÝCH STROMOV

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Hrochoť/Kriváň 4. novembra (TASR) – Štátny rozpočet na budúci rok by nemal prikázať Lesom SR odviesť do štátneho rozpočtu minimálne päť miliónov eur ako povinný odvod.uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).S týmto návrhom prišiel spolu s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (SNS) v pondelok na rokovanie s vedením podniku do Kriváňa.