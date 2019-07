Brat bombového útočníka z Manchestru si na súde vypočul obžalobu

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Londýn 18. júla (TASR) - Brat páchateľa samovražedného bombového útoku, pri ktorom v máji 2017 zahynulo v Manchestri 22 ľudí, sa dnes postavil pred súd. Hashem Abedi čelí 22 bodom obžaloby z vraždy, ale podľa jeho advokáta všetky obvinenia odmieta, píše agentúra AP.Hashem Abedi (22) je mladším bratom Salmana Abediho, ktorý sa odpálil medzi návštevníkmi koncertu. Krátko po útoku ho zatkli v Líbyi, domovskej krajine jeho rodičov, a do Británie ho vydali v stredu.Abediho po prílete do Británie zadržali a obvinili zpotenciálne ohrozujúci ľudské životy, uvádza sa vo vyhlásení manchesterskej polície.Brat útočníka si na súde nižšej inštancie v londýnskom Westminstri vypočul od prokurátorky Kathryn Selbyovej obžalobu v 22 bodoch z vraždy, v jednom bode z pokusu o vraždu v súvislosti s viac než 260 ľuďmi, ktorí utrpeli zranenia, a v jednom bode zo spolupáchateľstva pri príprave výbuchov.Abedi počas 15-minútového procesu vypovedal len pri potvrdení svojho mena, dátumu narodenia a britského občianstva. Vo väzbe zostane do pondelka, keď sa rozhodne o výške kaucie. Príslušné úrady sú presvedčené, že Abedi zohral kľúčovú úlohu pri plánovaní tohto samovražedného bombového útoku.Jeho advokát tvrdí, že Abedi bol počas zadržiavania v Líbyi mučený a prinútený podpísať priznanie pod nátlakom. Dodal, že jeho klient sa nevzpieral extradícii, pretože sa chcel vrátiť do Británie a očistiť svoje meno.