Úvery do poľnohospodárstva v SR vlani stúpli o 4,7 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 18. júla (TASR) - Úvery do poľnohospodárstva na Slovensku sa vlani medziročne zvýšili o 4,7 %, ale ich medziročný rast oproti predchádzajúcim rokom sa spomalil. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe za rok 2018.spresnil agrorezort.Podiel celkových úverov do odvetvia na celkových úveroch hospodárstva SR dosiahol podľa MPRV 1,25 % a medziročne klesol o 0,05 percentuálneho bodu. "vysvetlilo ministerstvo pôdohospodárstva.Celková zadĺženosť majetku v poľnohospodárstve dosiahla podľa správy MPRV 47 %, a to pri medziročnom náraste záväzkov (o 3,3 %) a poklese pohľadávok (o 4,7 %). "" dodal slovenský agrorezort.