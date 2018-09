Bratia Lehmanovci prišli do USA z Nemecka, boli symbolom úspechu

Na snímke znak, ktorý zdobil európske sídlo americkej banky Lehman Brothers, je vystavený v aukčnej sieni Christie's. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Protest pred sídlom Lehman Brothers v New Yorku 15.septembra 2008. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sídlo Lehman Brothers Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. septembra (TASR) - V spojitosti s 10. výročím pádu banky Lehman Brothers Holdings Inc., ktorý odštartoval hospodársku krízu, prináša TASR stručnú históriu tejto bankovej spoločnosti.Lehman Brothers Holdings Inc. bola jednou z najväčších investičných bánk v USA. Založili ju v roku 1850. Jej pád 15. septembra 2008 odštartoval ekonomickú krízu.Zakladateľ banky Henry Lehman sa v roku 1844 presťahoval z Nemecka do Spojených štátov, do mesta Montgomery v štáte Alabama. Svoj biznis rozbiehal s malou predajňou potravín či obchodom s náradím pre pestovateľov bavlny. V roku 1850 sa k nemu pridali bratia Emanuel a Mayer. Keď v roku 1855 Henry Lehman zomrel iba ako 33-ročný, bratia sa ujali podniku, pričom doň angažovali výhradne iba členov rodiny.Spoločnosť sa rozrastala, stala sa dominantnou v obchode s bavlnou, stála však aj pri zrode kávovej či ropnej burzy, podieľala sa na rozmachu železnice. V roku 1867 podpísala dohodu so štátom Alabama a stala sa predajcom jeho štátnych dlhopisov. Rok 1887 a vstup na newyorskú akciovú burzu zavŕšil prerod firmy na obchodno-bankovú spoločnosť.Obdobie rastu pre spoločnosť znamenali roky 1925 až 1969, kedy ju viedol Robert Lehman. Firma podporila okrem iného aj filmové spoločnosti Paramount Pictures a 20th Century Fox. Financovala priemyselné odvetvia, ktoré mali potenciál na rozvoj – či už to bol ropný priemysel, alebo neskôr komunikačné a počítačové technológie. Bola globálne pôsobiacou finančnou inštitúciou s centrálou v New Yorku, ktorá sa zaoberala investičným aj súkromným bankovníctvom.V roku 2000 spoločnosť Lehman Brothers oslavovala 150 rokov svojej existencie. O rok neskôr, 11. septembra 2001, bolo pri teroristických útokoch zničené jej sídlo v Svetovom obchodnom centre, po ktorých sa zrútili známe Dvojičky. Od roku 2002 sa banka presťahovala na Manhattan.Stala sa jednou z bánk, ktoré ťažko zasiahol kolaps amerického trhu s nehnuteľnosťami. Po dlhšej snahe o svoju záchranu, resp. odpredaj, oznámila 15. septembra 2008, že požiada o ochranu pred veriteľmi. Išlo o rekordný bankrot v americkej histórii. Nasledujúci deň časť spoločnosti kúpila britská banka Barclays. Časť investičného bankovníctva a cenných papierov v Európe a na Blízkom východe kúpila japonská Nomura.Účastníkmi rokovaní o záchrane banky pred krachom bola aj newyorská pobočka americkej centrálnej banky FED, spomínaná banka Barclays, hovorilo sa aj o Bank of America a záujem prejavila aj kórejská štátna banka Korea Development Bank.Spoločnosť začala vyšetrovať aj FBI. Riaditeľ skrachovanej banky Richard Fuld musel americkým poslancom na pôde komisie Snemovne vysvetľovať kroky vedenia banky – predovšetkým fakt, že jeho členovia zarábali astronomické čiastky, no banku doviedli do krachu. Predseda senátnej komisie Henry Waxman uviedol, že Fuld mal len do roku 2000 zarobiť 480 miliónov dolárov, on sám hovorilo 300 miliónoch.Fuld podľa vyjadrenia pre BBC necítil za krach banky vinu, aj keď sa vraj cítila údajne až do smrti neprestane premýšľať, prečo americká vláda odmietla pomôcť Lehman Brothers.