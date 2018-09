Ľudia v Dražovciach sa sťažujú na asociálov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Nitra 14. septembra (TASR) – Obyvatelia nitrianskej mestskej časti Dražovce tvdia, že sú zúfalí. Problémy s neprispôsobivými občanmi tu podľa ich slov narástli do takej miery, že sa boja chodiť do kostola, mladé dievčatá už radšej nechodia autobusmi a miestne potraviny sú kvôli neustálym krádežiam a atakom voči personálu niekoľko týždňov zatvorené.Dražovce boli ešte pred niekoľkými rokmi pokojnou mestskou časťou, v ktorej si pre jej vidiecky ráz kupovalo alebo stavalo domy veľa obyvateľov Nitry. Dnes sa podľa nich situácia zmenila. Ako na nedávnom verejnom zhromaždení v miestnom kultúrnom dome viacerí skonštatovali, Dražovce ovládli asociáli. Sťažujú sa, že na túto okrajovú mestskú časť radnica zabúda a pripomínajú, že jedna bezpečnostná kamera či dvojčlenné hliadky mestskej polície nie sú odpoveďou na kriminalitu, ktorá tu bujnie.Podľa slov mestského poslanca za Dražovce Pavla Vargu sa tu počet neprispôsobivých obyvateľov neustále zvyšuje. K zlepšeniu bezpečnostnej situácie podľa neho neprispel ani vznik blízkeho strategického parku, v ktorom sídli Jaguar Land Rover a ďalšie podniky.Ako však zdôraznil, za súčasnú situáciu, kedy sa ľudia boja vychádzať na ulicu, môžu domáci asociáli.popisuje situáciu Varga.Podľa jeho slov sú ľudia v Dražovciach zúfalí. Mnohí na nedávnom verejnom zhromaždení hovorili o tom, že nitriansky magistrát i štát na nich úplne zabudli, a preto musia vziať veci do svojich rúk. Keď im nepomohla mestská ani štátna polícia, rozhodli sa obrátiť na Slovenských brancov.povedal Varga.Podľa jeho slov už Dražovčania prednášajú sťažnosti dosť dlho.vysvetlil Varga.Obyvatelia Dražoviec tiež očakávajú, že nitriansky magistrát zaujme zodpovedné stanovisko aj k ich petícii. Okrem iného v nej žiadajú revitalizovať mestskú časť Nitra – Dražovce ako tradičnú dedinu s využitím jej prírodných, historických a kultúrnych hodnôt a dodržať verejný prísľub primátora na verejnom zhromaždení 16. 12. 2015, že sa v Dražovciach, ako mestskej časti najviac zasiahnutej výstavbou závodu Jaguar Land Rover, preinvestujú štyri milióny eur.Signatári tiež požadujú, aby mestská polícia prijaté oznámenia nebagatelizovala, ale ich prešetrila bez zverejňovania oznamovateľa, aby kompetentné mestské orgány zvýšili preventívne aktivity v oblasti drogovej závislosti a kriminality. Žiadajú tiež zvýšenie počtu kamier v mestskom kamerovom systéme, nelegalizovanie čiernych stavieb, preskúmanie efektivity vzdelávania v miestnej základnej škole a tiež, aby sa z Dražoviec stal samostatný mestský volebný obvod.