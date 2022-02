Bratia Žampovci dosiahli na ZOH v Pekingu výborné umiestnenie, obsadili 15. a 16. miesto

Počas pretekov husto snežilo

Najlepšie umiestnenie Andreasa Žampu

Pretekári z exotických krajín

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa a Andreas Žampa skončili v nedeľňajšom obrovskom slalome mužov na ZOH 2022 v čínskom Pekingu na 15. a 16. mieste.Do druhej desiatky sa bratská dvojica posunula z 21. resp. 23. priečky po prvom kole. Zo zlata sa teší najväčší favorit Marco Odermatt zo Švajčiarska, striebro získal prekvapujúco Slovinec Žan Kranjec a bronz Francúz Mathieu Faivre Obrovský slalom mužov bol poriadne náročný, poznačilo ho sneženie a výrazne znížená viditeľnosť. Štart druhého kola dokonca museli organizátori odložiť o 75 minút.Na zjazdovke Ľadová rieka v Jen-čchingu bol Adam Žampa po prvom kole na 21. mieste, z ktorého na vedúceho Odermatta strácal 2,93 sekundy.Na nového olympijského šampióna v súčte dvoch jázd stratil spolu 4,56 sekundy a skončil napokon pätnásty. Jeho maximom spod piatich kruhov zostáva 5. priečka z kombinácie na ZOH v Soči 2014, kde v slalome obsadil 6. priečku.Mladší Andreas Žampa bol po prvej jazde na 23. pozícii (+3,22), po druhej skončil vo výsledkoch hneď za bratom Adamom na 16. stupienku (+4,96 s). Pre Andreasa ide o najlepší individuálny výsledok na ZOH, až do nedele ho nikdy neklasifikovali lepšie ako v štvrtej desiatke.Dvadsaťštyriročný Odermatt mal štartové číslo štyri a na čelo poradia sa v prvom kole dostal výbornou dolnou časťou trate. Iba o štyri stotiny sekundy za ním bol na druhej priečke Rakúšan Stefan Brennsteiner, tretí bol priebežne Faivre (+0,08 s).Slovinec Kranjec figuroval až na ôsmej pozícii, no v druhom kole predviedol vynikajúci výkon a najlepším časom sa katapultoval až na pódium.V súčte dvoch jázd za Odermattom zaostal iba o 19 stotín sekundy. Spomenutý Francúz Faivre si udržal tretiu priečku (+1,34 s). Rakúšanovi Brennsteinerovi druhé kolo nevyšlo, v dolnej pasáži spadol a aj keď napokon prišiel do cieľa, s mankom 15,63 s na víťaza skončil až v tretej desiatke výsledkového poradia.Marco Odermatt je suverénnym lídrom tohtosezónneho hodnotenia Svetového pohára a na dosah má zisk veľkého krištáľového glóbusu.Práve obrovský slalom je v SP jeho doménou, z piatich "obrákov" vyhral štyri a raz skončil druhý. Jeho prenasledovateľ v boji o malý glóbus Manuel Feller z Rakúska bol po prvom kole siedmy, no v druhom vypadol.Na štarte prvého kola bolo dovedna 87 pretekárov, iba 54 z nich sa kvalifikovalo do druhej jazdy. Pod piatimi kruhmi štartujú aj pretekári z lyžiarsky exotických krajín - Portorika, Eritrei, Indie, Jamajky, Saudskej Arábie, Maroka, Východného Timoru či Madagaskaru.Obe jazdy úspešne dokončilo 47 pretekárov. Na poslednej 47. priečke skončil Jamajčan Alexander Benjamin, ktorý po prvom kole strácal na Odermatta 35,01 sekundy a v súčte za ním zaostal o 1:09,17 min.