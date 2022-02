Petra Vlhová končí na ZOH v Pekingu, štart v alpskej kombinácii zrušila pre problémy s členkom

Petra podstúpi liečbu

Olympijské zlato zo slalomu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová síce na ZOH 2022 v čínskom Pekingu ešte plánovala ďalší štart, na alpskú kombináciu však už nenastúpi.Olympijská šampiónka má zo stredajšieho slalomu pretrvávajúce bolesti zapálenej členkovej šľachy ľavej nohy. Práve uvedený problém vyradil 26-ročnú Liptáčku z piatkového super G aj sobotňajší tréning zjazdu, oznámil jej kouč Mauro Pini. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV)."Petra sa rozhodla neštartovať v kombinácii v dôsledku zhoršenia zápalu členkovej šľachy. Tento zápal ovplyvňoval jej prípravu už v predchádzajúcich týždňoch. Petra nechcela, aby sa táto situácia na olympiáde ešte zhoršila, pretože do konca sezóny máme pred sebou ešte dôležité ciele. Vráti sa na Slovensko, kde absolvuje liečbu. Plánuje stráviť niekoľko dní doma, aby sa o olympijské emócie podelila so svojimi blízkymi a aby získala energiu, potrebnú na náročný záver seriálu Svetového pohára,“ uviedol Mauro Pini podľa olympic.sk.Vlhovej kouč tiež doplnil, že zápal členkovej šľachy trápi jeho zverenku už od novembra. V čínskom Jen-čchingu sa jej stal po víťaznom slalome zhoršil a keď skúsila deň po slalome trénovať, bolesť bola príliš silná. Preto sa úspešná športovkyňa a jej tím v nedeľu ráno definitívne rozhodli, že na olympijských tratiach už jazdiť nebude."Petre sa podarilo splniť zlatý cieľ v slalome a s prihliadnutím na tento menší zdravotný problém sme sa rozhodli, že sa budeme sústrediť na ďalšie méty a nebudeme riskovať zhoršenie jej stavu tým, že by sme bojovali o medailu v kombinácii. Petra tiež chce ísť na pár dní domov a tešiť sa z olympijského zlata s najbližšími," cituje Piniho agentúra AP.Namiesto pôvodne plánovaných štyroch disciplín tak Vlhová na ZOH 2022 absolvovala len dve. V obrovskom slalome obsadila 14. miesto a v dramatickom slalome zvíťazila. Vedenie slovenskej výpravy teraz začalo riešiť jej návrat domov.V seriáli SP je Vlhová už istou víťazkou malý krištáľového glóbusu za celkové víťazstvo v hodnotení slalomu a stále má šancu bojovať o obhajobu veľkého glóbusu z vlaňajšej sezóny.