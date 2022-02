Bratia Žampovci ešte v Pekingu nekončia a čaká ich ďalšia tímová súťaž, slovenským hokejistom držia palce

Zápas hokejistov vnímali iba na diaľku

Adam nemal slalom natrénovaný

Slovákom držia palce

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia si v stredu vybojovala postup do semifinále mužského turnaja na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.Víťazstvo 3:2 po samostatných nájazdoch nad Američanmi sledovalo pred televíznymi obrazovkami množstvo Slovákov, pár členov slovenskej výpravy v Číne malo šancu duel sledovať aj naživo.Zjazdári Adam a Andreas Žampovci v stredu absolvovali slalom, preto vystúpenie hokejistov SR vnímali iba na diaľku. Hokejový súboj totiž vrcholil práve počas druhého slalomového kola. Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), Andreas Žampa ešte pred štartom druhej jazdy registroval slovenské vyrovnanie na 2:2, konečný výsledok sa dozvedel až v cieli. Do jeho priestoru sa však už len voľne spustil, keďže po páde druhú jazdu nedokončil."Gól Slovenska na 2:2 som do bránky dotlačil očami. Hokejové vyrovnanie ma veľmi nabudilo. Možno až priveľmi. Chcel som sa pustiť dobre do roviny, kde je potrebné nabrať rýchlosť. Podšmyklo mi lyže a už som tušil, že to bude na limit. Napokon to bolo nad limit. Chválabohu, že sa mi nič nestalo,“ povedal Andreas Žampa podľa olympic.sk a doplnil: "Lepšia správa asi už dnes (16. februára pozn. redakcie) ani nepríde. Klobúk dolu pred hokejistami."Starší z bratov Adam bol po prvom kole na 32. priečke, napokon ho klasifikovali na 25. pozícii. Súťažne však slalom jazdil po dvoch rokoch."Mužský slalom je extrémne vyrovnaný a málokto dokáže držať krok so špičkou v slalome i v obrovskom slalome. Tie časy sú už asi preč a dnes máme špecialistov na jednotlivé disciplíny. Rozhodli sme sa s Andreasom ísť olympijský slalom najmä z dôvodu, aby v ňom malo Slovensko svoje zastúpenie. Ak by mi niekto pred pretekmi povedal, že obsadím 25. miesto, zobral by som to. Znie to pekne, ale teraz vidím rezervy a viem, že to mohlo byť ešte lepšie. Bolo však vidieť, že slalom nemám natrénovaný,“ povedal Adam Žampa, na ZOH 2014 v Soči šiesty v slalome.Súrodenci Žampovci v Pekingu ešte nekončia, v sobotu ich čaká tímová súťaž spolu s Petrou Hromcovou a Rebekou Jančovou. A tam môžu Slováci naraziť na Američanov."Jeden súboj sme už vyhrali a je 1:0 pre Slovensko. Prečo by po sobote nemohlo byť aj 2:0?“ spýtal sa Andreas Žampa a na margo postupu hokejistov do semifinále pre web SOŠV doplnil: "Pevne verím, že keď budeme 22. februára ráno odlietať, budú s nami na palube aj naši zlatí hokejoví chlapci. Držme im palce."