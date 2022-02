Hokej na ZOH v Pekingu 2022: Slovensko spoznalo súpera pre semifinále, rozhodol o ňom zápas Fínsko – Švajčiarsko

Odveta za Vancouver

Rusi zdolali Dánov

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v semifinále olympijského turnaja v čínskom Pekingu proti výberu Fínska.Slováci dostanú šancu odplatiť im prehru z úvodného súboja podujatia, zverenci trénera Craiga Ramsayho podľahli Fínom v súboji C-skupiny 2:6 Suomi v stredajšom štvrťfinále zdolali Švajčiarov 5:1 a už majú istotu, že si vylepšia pozíciu z predchádzajúcich ZOH, v Pjongčangu 2018 vypadli v štvrťfinále a obsadili 6. priečku.Slováci a Fíni pod piatimi kruhmi absolvujú tretí vzájomný duel, predchádzajúce dva sa skončili úspechom tímu zo severnej Európy. Okrem spomenutého súboja v základnej skupine v Pekingu si výbery oboch krajín zmerali sily v súboji o bronz na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri (3:5).Vo štvrťfinálovom súboji proti Švajčiarom si Fíni zaistili dvojgólový náskok v prvej tretine, keď sa do listiny strelcov zapísali Miro Aaltonen a Mikko Lehtonen. Keď v úvode druhej časti zvýšil skúsený Marko Antilla na 3:0, zdalo sa, že je o všetkom rozhodnuté.Kouč Švajčiarska však pristúpil k výmene brankára, keď Reta Berru nahradil Leonardo Genoni. A to jeho zverencov naštartovalo. V závere druhej dvadsaťminútovky skorigoval Andres Ambühl, ale v ďalšom priebehu už Helvéti neskórovali. Viac ako päť minút pred koncom pristúpili k hre bez brankára a počas nej dvakrát inkasovali - do listiny strelcov sa zapísali Iiro Pakarinen aj Teemu Hartikainen.Ako prví sa do semifinále prebojovali Slováci, keď zdolali Američanov 3:2 po samostatných nájazdoch. Po nich sa medzi kvarteto najlepších dostali aj reprezentanti Ruského olympijského výboru, ktorí v Pekingu obhajujú zlato z Pjongčangu 2018.Rusov v stredu vyzvali debutanti na tomto fóre Dáni. Na gól Vadima Šipačova odpovedal na druhej strane Frans Nielsen, no zásahy Nikitu Nesterova a Viačeslava Vojnova už zostali bez dánskej gólovej odozvy."Bol to veľmi ťažký zápas. Mohli sme o všetkom rozhodnúť už v prvej tretine, šance sme na to mali, ale nepremenili sme ich. Postúpili sme do semifinále a teraz nás čakajú dva najdôležitejšie súboje na turnaji," zhodnotil kouč Rusov Alexej Žamnov podľa webu Championat.ru.Kouč Dánov Heinz Ehlers po súboji priznal, že zvíťazil lepší tím. "Rusi majú fantastických hráčov, ale my sme s nimi držali krok počas celého duelu. V tretej tretine sme mali výborné príležitosti na vyrovnanie, no nevyšlo to. Napriek vypadnutiu som na hráčov hrdý," povedal Ehlers.Kvarteto semifinalistov skompletizuje postupujúci tím z neskoršieho súboja Švédsko - Kanada, ktorý v boji o finále vyzve Rusko.