Bratia Žampovci majú za sebou mimoriadne úspešnú lyžiarsku sezónu. Generálny partner BILLA ich podporí aj v prípravách na olympiádu

Prípravy na olympiádu

Žampovci sú ambasádormi BILLA

Spolupráca teší obidve strany

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) -Bratia Žampovci urobili v ostatných mesiacoch Slovensku výborné meno po celom svete. Na lyžiach sa im mimoriadne darilo a dosiahli svoje zatiaľ najlepšie výsledky v kariére. Starší Adam sa premiérovo dostal do elitnej desiatky v obrovskom slalome na Majstrovstvách sveta v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo, keď skončil na vynikajúcom ôsmom mieste. Bodoval aj vo Svetom pohári v Santa Caterina Valfurva v Taliansku, kde skončil na výbornej 7. a 8. pozícii. Vďaka úspechom z celej sezóny sa Adam Žampa ako prvý Slovák dostal do marcového finále Svetového pohára vo Švajčiarsku, kde obsadil výbornú 17. priečku. "Ako každý športovec, aj ja chcem patriť medzi najlepších a robím všetko pre to, aby mi to vyšlo. Na tréningoch tvrdo cvičím a maximum zo seba dávam aj na pretekoch. Som nesmierne rád, že aj napriek zdravotným problémom s chrbtom, ktoré som musel riešiť, sa mi podarilo historické umiestnenie. Bola to pre mňa perfektná sezóna," povedal Adam Žampa. Svoje doterajšie úspechy v uplynulej sezóne prekonal aj jeho mladší brat Andreas – v obrovskom slalome majstrovstiev sveta skončil na 20. mieste a výbornú formu predviedol aj vo Svetovom pohári, kde sa umiestnil v prvej30-tke.Bratia Žampovci veria, že dôvod na úsmev budú mať aj v nasledujúcej lyžiarskej sezóne. Najdôležitejším podujatím budú počas nej Zimné olympijské hry, ktoré sa uskutočnia vo februári 2022 v čínskom Pekingu. Vďaka doterajším úspechom Žampovcov bude mať Slovensko možnosť nominovať na olympiádu až troch alebo štyroch pretekárov. Adam Žampa má jasné plány: "Už v začiatku novej sezóny by som rád nadviazal na výborné výsledky, aby som sa mohol kvalifikovať na olympiádu a mal na nej čo najlepšie štartové číslo. Verím, že zdravotný stav mi umožní pretekať v Pekingu nielen v obrovskom slalome, ale aj v ďalších disciplínach. Zatiaľ som sa na olympiáde umiestnil na 5. a 6. mieste – keď chcem dosiahnuť viac, musím zariskovať". Okrem Adama a Andreasa by sa na olympijské hry mohol kvalifikovať aj ich najmladší brat Teo, ktorý sa taktiež venuje zjazdovému lyžovaniu. Nedávno vyhral dôležité FIS preteky v Taliansku a Poľsku, a umiestnil sa v prvej trojke na majstrovstvách Slovenska. "Na Teovi je vidieť zdravá mládežnícka dravosť a rivalita. Určite má potenciál patriť raz medzi najlepších, ale musí tomu obetovať ešte veľa. Ak sa chce dostať tam, kde sme dnes ja a Andreas, čaká ho dlhá a náročná cesta," povedal o svojom 18-ročnom bratovi Adam Žampa.Generálnym partnerom Adama a Andreasa Žampovcov je už tri roky spoločnosť BILLA, ktorá dlhodobo podporuje slovenských športovcov, ako aj mnohé aktivity a projekty so zameraním na zdravú životosprávu a šport. Bratia Žampovci sú zároveň aj športovými ambasádormi BILLA. Spoločnosť najnovšie začala v športovej kariére podporovať aj Tea Žampu. V nasledujúcej olympijskej sezóne tak so spoluprácou s BILLA môžu počítať všetci traja bratia-zjazdoví lyžiari. "Žampovci robia Slovensku dobré meno po celom svete a fanúšikovia sú na nich právom hrdí. V BILLA sme veľmi radi, že úspechy, ktoré bratia dosiahli, boli možné aj vďaka našej dlhodobej podpore. Keďže naša spoločnosť inšpiruje zákazníkov k pravidelnému pohybu a zdravému životnému štýlu, podpora slovenských vrcholových športovcov je pre nás samozrejmosťou a robíme ju s veľkou radosťou," povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.Ako športoví ambasádori sa Adam a Andreas Žampovci už zapojili do viacerých úspešných aktivít spoločnosti BILLA. V rámci projektu Zacvičte si doma s BILLA, ktorý sieť supermarketov uviedla vlani počas prvej vlny pandémie, ukázali Žampovci zákazníkom vo videách cviky na chrbát či ruky, aby aj počas dní strávených doma mohli ostať aktívni. Bratia sa objavili aj v kampani Uži si leto na bajku, keď spolu s ďalším ambasádorom BILLA, vodným slalomárom Matejom Beňušom, absolvovali netradičný trojboj na bicykloch. "V BILLA tiež hrdo podporujeme detské lyžiarske preteky Žampa Cup, ktoré u juniorov rozvíjajú vzťah k športu a motivujú k úspechom. Žampa Cup má aj charitatívny rozmer – deti, ktorým rodičia z rôznych dôvodov nemôžu zaobstarať lyžiarsky komplet, si ho počas konania pretekov môžu zdarma zapožičať a vyskúšať si tak populárny zimný šport," povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA. Preteky Žampa Cup sa túto sezónu pre pandémiu nekonali, Žampovci aj BILLA však veria, že nadchádzajúcu sezónu už nebudú žiadne obmedzenia. K BILLA majú bratia Žampovci blízko aj kvalitnými potravinami a varením. Rodina Žampovcov prevádzkuje reštauráciu, v ktorej ponúka jedlá podporujúce zdravý životný štýl. Chutnými receptami prispel Adam Žampa aj do jarného vydania časopisu Kulinarium určeného pre zákazníkov BILLA. "Veľmi ma teší, že BILLA inšpiruje ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, a že dlhodobo podporuje slovenských vrcholových športovcov. Spolupráca s BILLA je bezchybná – sú to profesionáli, ktorí vždy dodržia, na čom sme sa dohodli. Výborne si rozumieme aj po ľudskej stránke. Okrem toho som tiež spokojným zákazníkom, do predajní BILLA chodím nakupovať rád," dodal k spolupráci so spoločnosťou BILLA Adam Žampa.Informačný servis