Vedci žiadajú Hegera o ospravedlnenie i ochranu pred Matovičom, premiérovi poslali list

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vedci z iniciatívy Veda pomáha COVID-19 vyzývajú predsedu vlády Eduarda Hegera OĽaNO ), aby sa v mene Vlády SR ospravedlnil za neprijateľné vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na adresu slovenských vedcov a vedeckých inštitúcií, ktoré sa dotýkajú nielen ich cti, ale aj dobrého mena SR.Vedci adresovali predsedovi vlády otvorený list, v ktorom ho zároveň žiadajú o verejnú ochranu tých, ktorí sa v dôsledku vystupovania ministra financií stali terčom nenávistných či život ohrozujúcich prejavov. Informoval o tom hovorca iniciatívy Richard Kollár.Iniciátori výzvy zároveň uviedli, že na celom svete je zvykom, že rokovania o zdravotnej stránke pandémie sa vedú doma aj v zahraničí za prítomnosti zástupcov kompetentných rezortov. „Rozumieme delikátnosti deľby kompetencií, ale uvítali by sme, keby ste sa svojou autoritou zasadili o všeobecné akceptovanie novej situácie a nového rozdelenia úloh vo vláde,“ uviedli signatári vo výzve.Hegera tiež žiadajú, aby z pozície predsedu vlády urobil všetko pre to, aby sa dodržiavali pravidlá pri presadzovaní opatrení na zvládnutie pandémie a bola zabezpečená ich kontrola. Skonštatovali, že žiadny pragmatizmus nemôže ospravedlniť neetické správanie a hrubé porušovanie noriem slušného správania.Signatári upozornili, že slovenské vedkyne a vedci doma aj v zahraničí dobrovoľne pomáhajú pri riešení výziev, ktoré kríza priniesla, a to aj napriek tomu, že veda a výskum nie sú na Slovensku financované rovnako štedro ako vo väčšine krajín Európskej únie (EÚ) . „Preto je pre nás absolútne neprijateľné, ak ktorýkoľvek člen vlády nielenže spochybňuje prácu vedcov či vedeckých inštitúcií, ale ich aj bezdôvodne uráža, útočí na nich a osočuje ich,“ zdôraznila v liste iniciatíva.Doplnili, že slovenskí vedci postupovali vždy profesionálne, zodpovedne, apoliticky, dodržujúc zákony a etické princípy. Tak, ako je to štandardné vo všetkých moderných, kultivovaných a politicky vyspelých krajinách. „Presne v tomto duchu, na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva , pracovali aj kolegovia zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Slovenskej akadémie vied na vyhodnocovaní kvality neregistrovanej vakcíny,“ uzavreli vedci z iniciatívy Veda pomáha - COVID-19.Matovič vo svojom tlačovom vyhlásení v piatok 9. apríla potvrdil, že Rusko požiadalo Slovensko o vrátenie 200-tisíc dávok vakcíny Sputnik V , ktoré sú šesť týždňov uskladnené na Slovensku. „Dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu, je, že sa cítia mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu,“ povedal Matovič.