Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj sľubujú bohatú Noci múzeí

Archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa aj tento rok zapoja do podujatia Noc múzeí a galérií 2019, ktoré sa koná túto sobotu. Bratislavská samospráva prostredníctvom svojich organizácií ponúka podujatia pre milovníkov umenia, histórie a kultúry. V uliciach Bratislavy budú jazdiť aj historické vozidlá.Novinkou tohto roka je prehliadka komiksového umenia na netradičnom mieste - v CO kryte v podzemí bratislavského Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Múzeum mesta Bratislava si pripravilo podujatie Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach..., ktoré sa koná v poobedných hodinách na bratislavskom Primaciálnom námestí a na nádvorí Starej radnice.informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Dopravný podnik Bratislava sa do podujatia zapojí so svojimi historickými vozidlami, ktoré budú premávať do polnoci. Galéria Nedbalka spolu s partnermi otvorí bratislavskú dáždnikovú ulicu.Sprístupnený bude aj ostrov Sihoť a Vodárenské múzeum v Bratislave.priblížil Bubla.Predseda BSK Juraj Droba uviedol, že BSK v spolupráci s autobusovým dopravcom Slovak Lines podporí lepšiu dopravnú dostupnosť do múzeí a galérií v malokarpatskom regióne posilnením spojov autobusovej dopravy v popoludňajších a večerných hodinách.spresnil Droba.Múzeum Červený Kameň bude ľudí sprevádzať po unikátnych hradných pivniciach a otvorené budú aj expozície a výstavy Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Múzeum Michala Tillnera v Malackách bezplatne sprístupní významné pamiatky mesta. Mestské múzeum v Senci pripravilo divadelný, literárny aj tanečný program v múzeu i v exteriéri. Otvorená bude aj expozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke.V sobotu sa múzeá a galérie v Európe otvoria návštevníkom s pestrou programovou ponukou v netradičnom čase. Do neskorých večerných hodín bude možné navštíviť zbierkotvorné inštitúcie vo viac ako 100 lokalitách na celom Slovensku.