V Banskej Bystrici sa začína sezónna prevádzka Cyklobusu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - S príchodom novej letnej sezóny štartuje v sobotu v Banskej Bystrici stále populárnejší Cyklobus. Minulý rok lámal rekordy a potvrdil, že medzi obdobnými projektmi na Slovensku nemá konkurenciu.informoval TASR výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.doplnila destinačná koordinátorka OOCR Stredné Slovensko Dominika Moravčíková. Cyklobus bude premávať počas víkendov a sviatkov až do 29. septembra 2019.Spolu s Cyklobusom sa po ročnej prestávke vracia Turbus, ktorý bude premávať z Banskej Bystrice na Kráľovu studňu pod Križnou. Sprístupní tým nádherné výhľady mnohým turistom a súčasne pôjde o šetrnejší prístup k životnému prostrediu, keďže namiesto toho, aby išiel do národného parku každý svojím osobným autom, pôjdu len jedným autobusom.Záujemcovia sa môžu Turbusom prvý raz odviezť 25. mája počas celoslovenského stretnutia turistov a čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Jeho prevádzka je plánovaná počas víkendov a sviatkov do 27. októbra 2019.Trojicu letných turistických autobusov v Banskobystrickom kraji uzatvorí Astrobus, ktorý turistov dovezie z Banskej Bystrice takmer ku hviezdam na Kráľovu studňu. Ide o unikátny produkt s dopravou, ubytovaním, pozorovaním hviezd teleskopom a hvezdárskym výkladom v Parku tmavej oblohy, kde je minimálny svetelný smog a vynikajúce podmienky na pozorovanie hviezdnej oblohy. Nadväzovať na to bude novinka tejto sezóny – gastro produkt Za vínom a syrmi pod hviezdami na farme Hiadlovských a Horehronský astrovlak.Termíny Astrobusu sú zverejnené na facebookovom profile Central Slovakia a aj na webe kralovastudna.com