Bratislava aj naďalej buduje električkové trate, v hre je 11 projektov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. augusta (TASR) – Okrem rozvoja koľajového systému na svojom území pokračuje hlavné mesto aj v budovaní električkových tratí. V súčasnosti administratívne realizuje, resp. dokončuje štyri električkové projekty a vo vízii má ďalších sedem rozvojových projektov. Niektorých z nich by sa mohli cestujúci dočkať v budúcom volebnom období, niektoré tento čas presiahnu. Na piatkovom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Na petržalskom stavebnom úrade sa momentálne "procesuje" predĺženie, teda druhá etapa výstavby električkovej trate na území tejto mestskej časti. Primátor ubezpečuje, že do roku 2023 bude všetko "dokončené, vyfakturované, zaplatené a odovzdané". Pred dokončením verejného obstarávanie je projekt rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Zároveň boli vyhlásené verejné obstarávania na rekonštrukciu Ružinovskej a Vajnorskej radiály.Vo vízii mesta na najbližších niekoľko rokov je okrem toho ďalších sedem projektov. Ide o predĺženie Saratovskej ulice a Dúbravskej radiály k plánovanému Terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) pri Boroch, kde sa má stretnúť električka s vlakom a následne v druhej etape posun do Devínskej Novej Vsi. K ďalšiemu plánovanému TIOP-u by sa mala predĺžiť aj Ružinovská radiála.Predĺženia by sa mala dočkať aj Vajnorská radiála, ktorá sa v súčasnosti končí pri Zlatých pieskoch. Tá by mala v budúcnosti viesť k železničnej stanici vo Vajnoroch, kde budú stáť posilnené vlaky z Trnavy a Galanty a kde sa pripravuje jedno zo záchytných parkovísk. Naplánované je tiež prepojenie Slovnaftu s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami, prepojenie Petržalky a Ružinova a tiež vybudovanie spojnice Račianska-Vajnorská-Ružinovská.O konkrétnych termínoch však primátor hovoriť veľmi nechce.skonštatoval Nesrovnal. Projekty sú podľa neho v rôznom stupni procesnej prípravy. Niektoré majú územnoplánovacie štúdie, niektoré aj ďalšie podklady, niektoré sú zakreslené v územnom pláne mesta (ÚPN), pre niektoré by sa mal ÚPN meniť. Podotkol však, že najbližšie termíny k realizácii majú projekty prepojenia tratí s TIOP-mi, teda Dúbravka-Lamač a Ružinov.Financovanie projektov bude viaczdrojové. Okrem peňazí z eurofondov nevylučuje primátor ani súkromné zdroje. Hlavné mesto bude projekty spolufinancovať.