Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v júli klesli o 1,7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Žiline Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. augusta (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v júli prekvapivo prudko klesli. Dôvodom bolo zníženie dopytu vo volatilnej kategórii dopravných lietadiel. Avšak objednávky kľúčových kapitálových tovarov stúpli viac, než sa očakávalo. To signalizuje dobrý štart do 3. štvrťroka z hľadiska firemných investícií.Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v júli medzimesačne padli o 1,7 % po 0,7 % náraste v júni, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so znížením len o 0,5 %.Objednávky tovarov dlhodobej spotreby bez započítania výrazného poklesu v oblasti dopravného vybavenia v júli stúpli o 0,2 % po 0,1 % zvýšení v júni. Ekonómovia očakávali v tejto kategórii nárast o 0,5 %.Objednávky nevojenských kapitálových tovarov bez započítania lietadiel, čo je kategória indikujúca investičné plány firiem, v júli vzrástli o 1,4 % po 0,9 % zvýšení v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia v tejto kategórii prognózovali nárast len o 0,4 %. Ministerstvo tiež výrazne revidovalo júnový údaj, keď pôvodne počítalo so zvýšením len o 0,2 %. Objednávky kľúčových kapitálových tovarov medziročne vyskočili o 7,2 %.