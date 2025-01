Bratislava aj tento rok organizuje novoročnú mulčovačku vianočných stromčekov – VIDEO

Na ochranu a výživu

14.1.2025 (SITA.sk) - Bratislava organizuje v sobotu 18. januára Novoročnú mulčovačku v Sade Janka Kráľa . Ako informuje hovorca magistrátu Peter Bubla , vyzbierané vianočné stromčeky z drevených ohrádok sa počas nej v špeciálnom stroji zmenia na mulč, ktorý poslúži na ďalšie využitie.Ten si môžu záujemcovia odniesť domov a použiť ho na ochranu a výživu stromov a kríkov vo svojich záhradách.„Počas sobotného podujatia si budete môcť s odborníkmi z Oddelenia tvorby mestskej zelene vyskúšať ako sa mulč aplikuje ku kríkom priamo v Sade," priblížil hovorca.Mulč z ihličnanov slúži na mulčovanie záhonov, zamedzuje rastu burín a podporuje tvorbu humusu. Navyše udržiava dostatočnú vlhkosť, čím znižuje potrebu zalievania. Je možné ho použiť napríklad k ihličnanom, okrasným drevinám, trvalkám alebo pre popínavé rastliny, ktorým vyhovuje kyslé prostredie.Obyvatelia Bratislavy aj tento rok mohli odovzdať svoje vianočné stromčeky do viac ako 730 ohrádok rozmiestnených po celom meste.„Väčšina zozbieraných stromčekov sa v spolupráci s našimi partnermi premení na nové knižnice, ktoré poputujú ku konkrétnym deťom do jednorodičovských rodín, ale aj do bratislavských mestských inštitúcií, v ktorých poslúžia obyvateľom," doplnil hovorca s tým, že časť stromčekov využijú na výrobu mulču.