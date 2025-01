Medzi Drienovcom a Turňou nad Bodvou sa ráno stala vážna dopravná nehoda – FOTO

Dychová skúška

14.1.2025 (SITA.sk) - Medzi Drienovcom a Turňou nad Bodvou (oboje okres Košice-okolie) sa ráno stala vážna dopravná nehoda. Zrazili sa pri nej dve vozidlá, a to vozidlo značky VW Tiguan a vozidlo značky Iveco Daily.„Z doposiaľ nezistených príčin, pravdepodobne z dôvodu nepozornosti, prešiel vodič vozidla zn. Iveco do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s protiidúcim VW Tiguan," informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako ďalej uviedlo, vodiča Iveca podrobili policajti dychovej skúške, ktorá bola negatívna, no na zistenie prítomnosti iných návykových látok mu bol nariadený odber biologického materiálu.Vodič sa pri nehode zranil ľahko. „Vodička VW Tiguan bola pre závažnosť svojich zranení letecky transportovaná do nemocnice. Tam jej bol rovnako odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu či iných návykových látok. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ťažké zranenia," uviedla polícia.Doplnila, že počas dokumentovania nehody bola cesta uzavretá a dopravu riadili policajti. Polícia tiež začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví, presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.