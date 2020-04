Bratislava bojuje proti šíreniu Covid-19, dezinfikuje verejné priestory, chodníky aj zastávky MHD (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava pokračuje v dezinfekcii verejných priestorov. "Hlavné mesto s cieľom zníženia prenosu vírusového ochorenia COVID-19 dezinfikuje verejné miesta, kde sa pohybuje viac ľudí. Prioritne ide o chodníky na vstupoch do nemocníc a do domov seniorov po celej Bratislave. Medzi nimi sú zariadenia hlavného mesta, mestských častí aj súkromné zariadenia, ktoré boli v súčasnej situácii vytypované ako dôležité," uviedol v tlačovej správe hovorca hlavného mesta Peter Bubla.Chodníky hlavné mesto dezinfikuje pomocou multikáry s cisternou naplnenou dezinfekciou. V okoliach týchto lokalít zároveň pracovníci ručne dezinfikujú aj odpadkové koše."Dezinfekciu robia v nočných hodinách a bude vykonávaná v pravidelných intervaloch až do odvolania," doplnil hovorca.Ďalšími dôležitými plochami učenými na dezinfekciu sú podľa mesta frekventované prestupné dopravné uzly a podchody, ako napríklad Trnavské mýto, Račianske mýto, Patrónka, Hlavná stanica, dočasná autobusová stanica Mlynské nivy, Železničná stanica Petržalka a okolie tzv. Pentagonu.Hlavné mesto dezinfikuje aj nástupné plochy najvyužívanejších zastávok MHD v centre a širšom centre mesta, napríklad SAV, Bajkalská/Trnavská cesta, Miletičova/Prievozská, Zochova, Kollárovo námestie, Námestie SNP, Hodžovo námestie, Kamenné námestie, Obchodná ulica, Šafárikovo námestie, pod Mostom SNP či Slávičie údolie."Rovnako boli dezinfikované aj lavičky a zábradlia na frekventovaných námestiach v centre a širšom centre mesta," uzavrel Bubla.