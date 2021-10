Bratislava bude hostiť Finweek. Trojdňový finančný festival začína 26. októbra v HubHub Twin city

Hlavní partneri: Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, 365.bank, Binance

Partneri: Fumbi Network, VISA

Pod záštitou: Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku (Embassy of Israel, Slovakia)

Podporovatelia: Oracle Corporation, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone (The Embassy of the Slovak Republic in Washington)

Produkčný partner: VNET, Upcoming Tell your story

V kooperácii: City TLV - The Fintech Community of Israel

Mediálni partneri: StartitUp, SITA, Nextech, Financial Report, Euroekonom.sk, Financie v pohode, in.ba, Bankovnictví, Education.sk, SmartMoneyMatch, Zlatá minca

Odborný garant: FINAS Fintech & Insurtech asociácia Slovenska



18.10.2021 (Webnoviny.sk) -Diskusií sa zúčastnia odborníci zo, chýbať však nebudú ani špičky zhovorí, ktorá Finweek organizuje. Finweek sa bude konať v. Možná bude nielen virtuálna, ale ajvďaka čomu bude Finweek obohatený aj o viaceré praktické aktivity. Hneď prvý deň,, bude pre účastníkov pripravený, či možnosť využiť. Účasť na konferencii bude, pričom miesto je možné siuž dnes TU bude mimoriadne silnou časťou celej konferencie. Nabitý bude kľúčovými témami a špičkovými rečníkmi, ktorých diskusie priblížia Slovákom témy, ktoré hýbu finančným ekosystémom sveta.bude, ktorá sa bude venovať ajčihovorí, podľa ktorého bude mať v celom tomto procese, pričom. Ako prvá plánuje, ktorú motivoval záujem Facebooku vydať vlastnú digitálnu menu pre 2,5 miliardy svojich užívateľov.hovorí. Okrem Litvy však plánujú digitálnu menu spúšťať aj ďalšie krajiny. Príkladom jektorá. Aktuálne je vo fáze testovacieho procesu, v rámci ktorého. V prípade, že kzatiaľa s nimi veľmi úzko súvisiace. Veľmi dobre známym je napríklad, ktorého hodnota sas názvomupriami pozornosť na, ktorý obsahuje aj pravidlá. Témou na diskusiu však bude aj. Kryptomeny sa totiž stali obľúbeným predmetom a zároveň platobným prostriedkom podvodov, a práve na tie reagujehovorí, v zastúpeníPrvý deň uzavrie téma. K slovenskému sandboxu, ktorý bude, sa počas diskusie vyjadrí ajhovoríDôkazomaj samotný, kedy. Tu vidieť, ako výrazne pandémia urýchlila digitalizáciu a tým aj rast spoločností ponúkajúcich online a mobilné bankovníctvo. Hneď po vypuknutí pandémie totiž používanie fintech aplikácií vzrástlo o neuveriteľných 72 %, zatiaľ čo v siedmich najlepších digitálnych bankách v USA došlo v priebehu roka k nárastu kumulatívnej používateľskej základne o 39 %. Príkladom na Slovensku je 365.bank, ktorá v priebehu leta spustila inovačné centrum Innohub, ktoré slúži na podporu a rozvoj technológií, inovácií, ale aj zákazníckej skúsenosti či partnerských digitálnych riešení. Jeho cieľom je tiež zdokonaľovať digitálnu infraštruktúru banky a sprístupňovať jej služby tretím stranám. No aj keď sú takéto snahy jednotlivých spoločností nesmiernym prínosom pre spoločnosť, otázkou zostáva,Práve Fintech prinesie aktuálne informácie o súčasnom stave týchto krokov priamo z Innovative HUB na Ministerstve financií SR a Národnej banke Slovenska, pričom chýbať nebudú ani detaily izraelskej a slovenskej spolupráce v oblasti fintech ekosystému.odštartuje diskusiou. Fintech je totiž zdrojom ohromne silnej transformácie a digitalizácie procesov, čo môže pozitívne ovplyvniť aj. Témou na diskusiu bude preto ajči vplyvOdborníci na transformáciu budú tiež diskutovať oči osa bude venovať, keďže fintech výrazne mení aj. Ten zo strany finančných inštitúcií očakáva nielen, ale aj celkovú. Osobitý význam má v tomto pohľadeči, ktorým sa odborníci budú v diskusii venovať.Druhý deň bude ďalej pokračovať diskusiou o, keďže jehoFinančné inštitúcie už zvažujú jeho prijatie aj pre tradičné bankové operácie, čo dokazuje, žeukončí téma, v ktorej sa budú odborníci budú venovať. Tí totiž často neriešia témy akoči, no. Príkladom môže byť bezproblémové vybavenie reklamácie či rôzne zľavy, ktoré získajú na základe istého užívateľského správania.otvorí diskusia o, ktorá pre Slovensko predstavuje skutočný problém.v oblasti finančnej gramotnostihovorí. Viacero inštitúcií vrátane Národnej banky Slovenska sa preto v poslednom období usiluje o pozitívnu zmenu, no problém je, že tá si vyžaduje. Pomôcť by pritom mohol aj väčší záujem o témy týkajúce sa finančnej gramotnosti na Slovensku aj v radoch médií.je natoľko kľúčová, že bude témou aj druhej diskusie, kde budú odborníci diskutovať o "nadstavbe” tejto problematiky, o, ktorý aktuálne poháňajú trh, či o tom,Zaujímavou bude aj otázka, ako zlepšiť finančnú gramotnosťKonferencia Finweek Bratislava Conference sa organizuje pod záštitoua v kooperácii so. Vďaka za pomoc pri jej organizácii však patrí všetkým partnerom a podporovateľom:Všetky ďalšie informácie o Finweeku nájdete na Techevents.eu a na sociálnych sieťach LinkedIn Instagram . Pre všetky podrobné informácie týkajúce sa jednotlivých diskusií sa nezabudnite pridať aj do LinkedIn Eventu organizátora Všetky doterajšie konferenčné formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované v archívoch ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.Informačný servis