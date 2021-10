Kto zasadne do kresla policajného prezidenta? Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na post prezidenta Policajného zboru SR. Ako rezort informuje v tlačovej správe, písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania prijímajú do 30. novembra.„Od uchádzačov sa okrem iného vyžaduje najmenej 10-ročná prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Spolu so životopisom je potrebné doručiť aj koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru," uvádza ministerstvo.Dočasne povereným prezidentom Policajného zboru je momentálne Štefan Hamran . Predošlý šéf polície Peter Kovařík odstúpil z funcie pre obvinenie zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.