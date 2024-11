Bratislava bude mať modernú športovú halu v Novom Meste, Vallo ohlásil začiatok stavebných prác

Nová hala bude širšia

Práce potrvajú do konca leta 2025

28.11.2024 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostom Nového Mesta Matúšom Čupkom vo štvrtok ohlásili začiatok výstavby novej, modernej športovej haly, ktorá v nasledujúcich mesiacoch vyrastie na Pionierskej ulici.„Novú športovú halu sme sľúbili po tom, ako mestská časť prišla pre statiku o pôvodnú halu. Verím, že už v priebehu ďalšieho roka bude slúžiť predovšetkým športujúcim deťom a mládeži,” uviedol primátor.Nová športová hala vyrastie na mieste pôvodnej, ktorá na Pionierskej stála od roku 1983. Statické posudky ukázali, že budovu už nie je možné zachrániť, preto musela v lete 2022 ukončiť svoju prevádzku a následne byť zbúraná.Aktivity na výstavbu novej haly začala ešte v predchádzajúcom volebnom období vtedajšia viceprimátorka pre šport Zdenka Zaťovičová . Po spracovaní dokumentácie, získaní povolení a vysúťažení zhotoviteľa, tento týždeň začali so stavebnými prácami.„Oproti pôvodnej hale sa mierne rozšíri a bude mať vyše tisíc metrov štvorcových. Tak ako predtým, nájdu v nej domov športy ako gymnastika, basketbal, volejbal, plus ďalšie dva športy - hádzaná a florbal, pre ktoré bude slúžiť ako tréningová plocha," priblížil starosta Nového Mesta.Nová hala bude obsahovať multifunkčné ihrisko s rozmermi 20 x 36 metrov so zachovanou výškou osem metrov, čo je vhodné aj na usporadúvanie športových súťaží či občasných verejných podujatí.Realizácia projektu novostavby športovej haly je súčasťou Programu komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ, vďaka ktorému hlavné mesto už preinvestovalo vyše 10-miliónov do rekonštrukcií a obnovy viacerých priestorov pre žiakov, učiteľov, ale aj športovcov a ich trénerov.Výstavba novej haly je spolufinancovaná z Fondu na podporu športu. Stavebné práce by mali trvať do konca leta 2025, následne bude stavba odovzdaná na kolaudačné konanie.