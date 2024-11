Tisíce ľudí v núdzi budú mať krajšie Vianoce: Potravinová zbierka v Tescu prinesie pomoc takmer 230-tisíc eur

28.11.2024 (SITA.sk) -"Je neuveriteľné, ako Slováci držia spolu v pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Tesco organizuje najväčšiu vianočnú potravinovú zbierku na Slovensku vo všetkých svojich predajniach už 12 rokov a počet zákazníkov, ktorí sa zapájajú, neustále rastie. V potravinovej zbierke pomôže aj maličkosť ako olej, múka či šampón zlepšiť Vianoce tým, ktorí prežívajú zložité životné obdobie a nemajú dostatok financií na základné potraviny, darčeky či bývanie. Zákazníci v tejto zbierke darovali produkty v úžasnej hodnote 171-tisíc eur, za čo všetkým ďakujeme. Tesco ako v každej potravinovej zbierke aj teraz vyzbierané dary navýši o 20 % ich hodnoty a sumu daruje charitatívnym partnerom. V tohtoročnej zbierke pôjde o podporu 35-tisíc eur, ale, samozrejme, sa táto suma ešte môže navýšiť, keďže naši online zákazníci prispievajú do zbierky počas celého decembra," hovorí. Ďalšími takmer 20-tisíc eurami prispeli dodávatelia.Najväčšia potravinová zbierka na Slovensku tento rok pred Vianocami prebiehala vo všetkých 179 predajniach Tesco po celom Slovensku od štvrtka 21. novembra do soboty 23. novembra 2024. Najviac zákazníkov sa zapojilo v Žilinskom kraji a najviac darov sa vyzbieralo v supermarkete Krásno nad Kysucou.Zákazníci mohli okrem trvanlivých potravín či hygienických potrieb kúpiť aj kupón pri pokladni. "Ľudia si obľúbili možnosť zapojiť sa do potravinovej zbierky aj naskenovaním kupónov v hodnote 1,90 eura pri pokladniach, kupóny si zakúpili viac ako 18-tisíckrát a prispeli sumou vyše 35-tisíc eur. Okrem toho sa tento rok zapojili do zbierky aj naši dodávatelia Coca-Cola, Kotányi a Lunter, za čo sme veľmi vďační. Populárne je aj darovanie pri nákupe cez službu Tesco Online nákupy," doplnila Katarína Pšenáková. V ponuke Tesco Online nákupov sú predpripravené balíčky pomoci v hodnote 3 eurá, 5 eur a 7 eur.K Tescu sa tento rok pridali aj dodávatelia – za každý zakúpený produkt nad 50 centov darujú spoločnosti Coca-Cola a Lunter 5 centov na podporu ľudí v núdzi. Do zbierky sa pripojil aj Kotányi a spoločne tak dodávatelia darujú charitatívnym organizáciámPo skončení zbierky Tesco všetky dary venuje spolupracujúcim charitatívnym organizáciám, ktorými súPartneri darované potraviny a hygienické potreby ďalej rozdelia medzi najzraniteľnejších – ľudí bez domova, seniorov, viacpočetné rodiny či rodičov samoživiteľov v jednotlivých regiónoch Slovenska."Pomoc, ktorú sme vďaka vianočnej potravinovej zbierke Tesco získali, je pre nás nesmierne dôležitá. Vyzbierané potraviny nám umožňujú podporiť rodiny, seniorov a jednotlivcov, ktorí čelia ťažkým životným situáciám. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili – darcom, ktorí nezištne prispeli, dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj čas a energiu, a zamestnancom, ktorí celý proces zabezpečili. Tí najzraniteľnejší tak pocítia nielen počas Vianoc menej starostí a viac radosti,"Tesco organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku už od roku 2013. Odvtedy spolu so zákazníkmi vyzbieralo takmer 1 200 ton potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnote vyše 2 miliónov eur. Tradičné zbierky pred Vianocami v posledných rokoch reťazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ľuďom v náročných časoch pandémie, vojny na Ukrajine či inflačnej krízy.Informačný servis