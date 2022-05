Bratislava bude mať nový park s výhľadmi na mesto, vznikne tu plató pre peších

Park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj má vzniknúť nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta. Ako informovala hovorkyňa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Marcela Glevická , má tu vyrásť 218-metrov dlhé a 20-metrov široké plató pre peších, ktoré bude ohraničovať mestské hradby a Židovská ulica.

Odhadované náklady na celú výstavbu plošiny sú približne 18 miliónov eur, pričom sa aktuálne hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu, napríklad z plánu obnovy či od donorov.

Verejný priestor

Prekrytie Staromestskej

Najlepšie riešenie

20.5.2022 (Webnoviny.sk) -Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor . Plató vytvorí nové prepojenia hradného kopca a centra mesta pre peších.„Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové zostavy pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších,“ popísala hovorkyňa s tým, že momentálne sa dokončila architektonická štúdia a bude sa pokračovať vo vypracovávaní časti projektovej dokumentácie.So zámerom vybudovať nad Staromestskou ulicou plató s pobytovou a rekreačnou funkciou prichádzajú mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy.Prekrytie Staromestskej ulice predstavuje riešenie, keď sa jeden z najrušnejších dopravných koridorov v centre mesta zmení na moderný park s ideálnymi podmienkami pre oddych či stretávanie sa.Ďalšou pozitívnou zmenou bude zníženie hlučnosti v priľahlej lokalite v niektorých miestach až do 14 decibelov. Návrh tiež prináša viaceré inovatívne klimatické riešenia, ktoré pomôžu v letných mesiacoch znížiť teplotu v tomto území aj o niekoľko stupňov.„Predstavujeme návrh, ktorý považujeme za najlepšie možné riešenie pre túto lokalitu. Hlavným cieľom je prinavrátiť atmosféru pôvodných vymiznutých ulíc mesta, kde sa ľudia vo voľnom čase stretávali, čo zmenilo vybudovanie rušnej komunikácie. Hradný kopec sa tak po pol storočí nanovo prepojí s historickým centrom a do lokality s dominujúcim dopravným koridorom vrátime život. Navyše nás teší, že návrh pochválil na nedávnom stretnutí aj špičkový dánsky architekt Jan Gehl, ktorý sa dlhé roky venuje verejným priestorom,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.Plató sa bude tiahnuť od Rudnayovho námestia pri Dóme sv. Martina až po zalomenie hradieb na úrovni Severozápadnej veže. Nová plocha plynulo prepojí Židovskú ulicu so stredovekým jadrom Bratislavy. Vďaka novému schodisku a výťahu vznikne súvislé prepojenie pre peších zo Židovskej v smere od Zámockej ulice priamo do predpolia Dómu svätého Martina.Okrem bezbariérových chodníkov vzniknú aj vyhliadky na mesto z novej perspektívy. Vďaka štyrom vstupom sa bude dať prejsť aj na hradby. Architekti navrhli umiestniť plató na samostatnú nosnú konštrukciu, ktorá sa nebude dotýkať hradieb. Viac informácií o projekte nájdu záujemcovia na stránke www.platostaromestska.sk.