Držiteľom zbraní sa kráti čas, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť. Polícia upozornila na viacero zmien

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia Slovenskej republiky vo svojom profile na sociálnej sieti upozorňuje na to, že podľa nových pravidiel je potrebné polícii nahlásiť držbu niektorých zbraní.V nedeľu (1. mája) totiž uplynuli tri mesiace od účinnosti novely zákona o strelných zbraniach a strelive.Medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla, patrí povinnosť pre občanov, fyzické osoby – podnikateľov či podnikateľské subjekty nahlásiť polícii držbu strelných zbraní, ktoré predtým patrili medzi zbrane patriace do inej kategórie, resp. nepodliehali evidenčnej povinnosti.„Táto povinnosť musí byť splnená v lehote do 30. júna 2022. Upozorňujeme na túto povinnosť všetky potencionálne dotknuté osoby s cieľom predchádzať sankciám, ktoré budú po tomto termíne uplatňované. Pripomíname, že je potrebné skontrolovať strelné zbrane, ktoré máte doma a môžu patriť do skupiny zbraní, ktoré treba nahlásiť,“ upozorňuje polícia.Povinnosť nahlásenia sa vzťahuje na zbrane, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní, zo zbraní patriacich pred úpravou medzi zbrane kategórie A, samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia a zbrane, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník.Popri týchto zbraniach je povinné oznamovať aj držbu nadlimitných zásobníkov, pričom kapacitný limit je pre zásobníky do krátkej zbrane 20 nábojov a do dlhej desať nábojov.