Bratislava bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 450 miliónov eur

Bratislava 12. decembra (TASR) – Mesto Bratislava bude v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom vo výške 450 miliónov eur. Vo štvrtok to odsúhlasili mestskí poslanci. Vedenie bratislavskej samosprávy rozpočet na nasledujúce obdobie hodnotní ako priesečník nižšieho očakávaného rastu príjmov oproti minulým rokom, vysokého nárastu mzdových a iných prevádzkových výdavkov, cieľu udržať dlh mesta pod 50 percent bežných príjmov a pokračovania v realizácii prioritných projektov hlavného mesta.Hlavnou ambíciou rozpočtu v nasledujúcom období je pokračovanie v rozpracovaných projektoch mesta napriek zhoršujúcej sa makroekonomickej situácii, predovšetkým v oblasti dopravy, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta a sociálnej spravodlivosti.V oblasti dopravy rozpočet počíta s dokončením modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v roku 2020, výstavbou 2. etapy električkovej trate v Petržalke v rokoch 2021 až 2023. Taktiež sa ráta s prípravou modernizácii tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, menších rekonštrukciách v Rači a Starom Meste či s obnovou vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava. Mesto v rozpočte zahrnulo aj spustenie parkovacej politiky a výstavbu parkovísk, prioritne záchytné parkovisko Janíkov Dvor a rezidenčné parkoviská. Počíta s prípravou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove. V súvislosti s parkovacou politikou sa počíta so zvyšovaním platov mestských policajtov a posilnením stavov.sľubuje mesto. Metropolitný inštitút Bratislavy bude realizovať súťaže návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste.V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, aj v spolupráci s mestskými časťami a postupným budovaním komunálneho podniku mesta. Do jeho vzniku budú aj investované ďalšie prostriedky na zriadenie sídla a nákup nevyhnutnej techniky.uviedlo mesto. V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2020 až 2022 projektovať ,a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov.Legislatívne zmeny v roku 2019 a zhoršujúca sa makroekonomická situácia na Slovensku sa podľa magistrátu odrazila na nižších očakávaných príjmoch rozpočtu hlavného mesta na roky 2020 až 2022.