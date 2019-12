SaS pristúpi k dohode opozičných strán o spolupráci a neútočení

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Opozičná SaS v pondelok (16. 12.) pristúpi k dohode opozičných strán o predvolebnej spolupráci. Informuje o tom KDH na sociálnej sieti, TASR to potvrdila hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Ako prví dohodu podpisovali v lete kresťanskí demokrati s koalíciou Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, k dohode sa pridala neskôr aj strana Za ľudí.Dohoda o neútočení obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Neskôr sa do obsahu dohody pridalo aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom-SD, SNS a extrémistami.