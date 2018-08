Bratislava chce obnoviť Kamenné námestie, spája sa s ním súdny spor

Na archívnej snímke pohľad na Kamenné námestie v Bratislave zo strechy budovy obchodného domu MY Tesco. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 28. augusta (TASR) – Hlavné mesto v auguste oznámilo spustenie postupnej rekonštrukcie zanedbaného Kamenného námestia v centre Bratislavy. S námestím sa však spája súdny spor o nájme tamojších pozemkov, ktorý medzi sebou vedú mesto a spoločnosť Intermont. Magistrát tvrdí, že tento spor nemá dosah na rekonštrukciu námestia, firma však poukazuje na neodkladné opatrenie, ktorým súd mestu zakázal nakladať akýmkoľvek spôsobom s pozemkami, na ktoré sa vzťahuje nájomná zmluva.V roku 2007 uzatvorilo hlavné mesto so spoločnosťou Intermont, ktorú vedie Igor Ballo, zmluvu o nájme pozemku v lokalite Kamenného námestia na desať rokov. V nej sa podľa bratislavskej samosprávy zaviazala firma uskutočniť výstavbu komplexu podzemných parkovacích plôch spojenú s revitalizáciou Kamenného námestia.priblížila pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Proti tomuto rozhodnutiu však podala spoločnosť žalobu na určenie neplatnosti odstúpenia. V tejto veci súd rozhodol, že spôsob ukončenia nájmu nebol v súlade so zákonom.podotkla Onufer. Krajský súd v Bratislave rozhodnutím z marca 2018 podľa nej potvrdil rozhodnutie okresného súdu v Bratislave len vo veci nariadenia neodkladného opatrenia, čím zakázal hlavnému mestu, aby akýmkoľvek spôsobom nakladalo s dotknutými pozemkami. Najmä zakázal ich predať, darovať, zameniť, založiť, vypožičať či meniť podstatu.uviedla Onufer. Pri revitalizácii mesto deklaruje, že bude brať ohľad na neodkladné opatrenie a dbať na to, aby sa nezmenila podstata daných pozemkov, čiže námestie ostane námestím.Ballo pre TASR uviedol, že Intermont disponuje od začiatku roka 2018 rozsudkom zo strany krajského súdu, ktorý definitívne rozhodol, že hlavné mesto porušilo zákon v súvislosti s odstúpením od zmluvy o nájme.povedal pre TASR Ballo. Situáciu podľa neho naďalej riešia právni zástupcovia firmy.argumentovala Onufer.