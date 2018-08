USA a Keňa sa dohodli na výstavbe diaľnice z Nairobi do Mombasy

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a kenský prezident Uhuru Kenyatta si podávajú ruky pred rokovaním v Bielom dome vo Washingtone 27. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. augusta (TASR) - Spojené štáty a Keňa sa v pondelok dohodli na výstavbe diaľnice z Nairobi do Mombasy. Oznámil to Biely dom po rokovaní amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kenského náprotivka Uhurua Kenyattu v Oválnej pracovni, informuje stanica France 24.Lídri vyjadrili podporu užšej ekonomickej spolupráciuviedol vo vyhlásení Biely dom.Projekt známy ako Nairobi-Mombasa Expressway bude spájať hlavné mesto Kene s jej druhým najväčším mestom, ktoré je významným prístavom na pobreží Indického oceánu. Diaľnicu vybuduje americká spoločnosť Bechtel Corporation.Prezidenti po rokovaní taktiež oznámili, že ich vlády zriadili priame lety medzi Nairobi a New Yorkom.uvádza sa vo vyhlásení Washingtonu.