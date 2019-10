Bratislava chce súťaž na kúpele Grössling vyhlásiť v roku 2020

Na archívnej snímke stav budovy bývalých kúpeľov Grössling 19. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 2. októbra (TASR) – Mesto Bratislava plánuje vyhlásiť architektonickú súťaž na obnovu bývalých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice začiatkom roka 2020. Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát s tým, že aktuálne pracuje na", čo je základné zadanie súťaže.priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo v januári avizoval, že mesto chce kúpele obnoviť a sprístupniť verejnosti v roku 2022. Zároveň povedal, že priestory bývalých kúpeľov chcú do spustenia rekonštrukcie otvoriť pre verejnosť na "krátkodobé využitie". "skonštatoval Vallo.Ich sprístupneniu verejnosti má podľa jeho slov predchádzať ekonomická príprava, architektonická súťaž, verejné obstarávanie zhotoviteľa a rekonštrukcia.spresnil primátor.Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994.Hlavné mesto uzavrelo v roku 2007 zmluvu o nájme priestorov kúpeľov Grössling so spoločnosťou Synaphea za účelom ich rekonštrukcie. K tej ale nikdy nedošlo, a preto hlavné mesto prevzalo kúpele Grössling späť od nájomcu v roku 2017. Od roku 2017 boli realizované v objekte sanačné práce. Mesto pod vedením bývalého primátora Iva Nesrovnala následne pripravovalo celkovú obnovu kúpeľov. V zámere pokračuje, avšak po novom, aj súčasné vedenie bratislavskej samosprávy.