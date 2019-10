Uplynul rok od vraždy novinára Džamála Chášukdžího

Džamál Chášukdží, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na videosnímke, ktorú zverejnil turecký opozičný denník Hürriyetje 9. októbra 2018 saudskoarabský novinár je Džamál Chášukdž pred vchodom saudskoarabského konzulátu v Istanbule 3. októbra 2018. Chášukdží (59) zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát Saudskej Arábie v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na videosnímke v červenom krúžku je saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží a jeho snúbenica Harice Cengizová (so šatkou na hlave) krátko pred vstupom do saudskoarabského veľvyslanectva 2. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tureckí policajti prichádzajú do budovy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule 15. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sahar Zekiová, aktivistka a priateľka saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa dotýka jeho fotografie pred saudskoarabským veľvyslanectvom 23. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul/Rijád 2.októbra (TASR) – Presne rok uplynul odvtedy, čo bol na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule zavraždený novinár Džamál Chášukdží, ktorý žil v USA a písal pre americký denník The Washington Post. Novinára, ktorý zvykol kritizovať saudskoarabskú vládnu dynastiu, videli naposledy živého 2. októbra 2018, keď prišiel na konzulát Saudskej Arábie v Istanbule pre doklady potrebné na svoju svadbu. Odvtedy sa po ňom akoby zaľahla zem.Vražda Chášukdžího vyvolala medzinárodný škandál a napätie tak vo vzťahoch medzi Rijádom a Ankarou i západnými štátmi vrátane USA. Americký prezident Donald Trump prisľúbil krátko po zmiznutí novinára "tvrdý trest" Saudskej Arábii, ak je za tým vedenie tohto kráľovstva.Saudská Arábia najskôr popierala, že by vedela niečo o zmiznutí novinára. Neskôr však priznala, že bol zabitý, a potvrdila, že Chášukdžího - kritika saudskoarabskej kráľovskej rodiny a korunného princa Muhammada bin Salmána - zabili 2. októbra pri "bitke" s predstaviteľmi kráľovstva. Tí boli za ním vyslaní s úlohou, aby ho "povzbudili" k návratu do Saudskej Arábie.Americká tajná služba CIA dospela k záveru, že Chášukdžího vraždu osobne nariadil korunný princ Muhammad bin Salmán. Taktiež, nezávislý vyšetrovateľ OSN vydal v júni tohto roku správu, v ktorej sa uvádza, že existujú dôveryhodné dôkazy, že korunný princ nesie zodpovednosť za smrť novinára.Saudskoarabský korunný princ, de facto panovník kráľovstva, poprel, že by bol osobne zapojený do vlaňajšej vraždy novinára Džamála Chášukdžího." povedal bin Salmán v rozhovore pre reláciu americkej televízie CBS 60 Minutes, odvysielanú 29. septembra.Korunný princ naďalej trvá na tom, že o príprave vraždy nič nevedel. Podľa neho je nemožné, aby tri milióny ľudí pracujúcich pre saudskoarabskú vládu posielali denne hlásenia jemu alebo druhému najvyššie postavenému členovi vlády. V rozhovore súčasne zdôraznil, že vyšetrovanie vraždy pokračuje aOsobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová vydala v júni správu, v ktorej sa uvádza, že existujú "" spájajúce saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána s vraždou Chášukdžího.Podľa spravodajkyne, ktorá označila celý prípad za, sú za vraždu osobne zodpovední aj ďalší vysoko postavení predstavitelia kráľovstva, pričom zdôraznila, že dôkazy si vyžadujú ďalšie nezávislé a objektívne vyšetrovanie. Callamardová zároveň uviedla, že je jasné, žeSaudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr túto správu ostro kritizoval ako nepodloženú.podčiarkol minister. Naopak, Turecko podporilo správu expertky OSN, ktorá v prípade vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího vyzvala na vyšetrovanie saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána i ďalších vysokopostavených predstaviteľov.Podľa prepisu zvukovej nahrávky z konzulátu, ktorý zverejnil turecký denník Daily Sabah, novinár Džamál Chášukdží ešte tesne pred smrťou žiadal svojich vrahov, aby mu nezakrývali ústa.zneli jeho posledné slová.Nemenované zdroje pre televíziu al-Džazíra uviedli, že existujú nepriame dôkazy o tom, že Chášukdžího ostatky boli spálené v záhrade rezidencie generálneho konzulátu vzdialenej asi 300 metrov od budovy, kde bol zavraždený. Turecké média tvrdia, že telo novinára bolo rozštvrtené, potom spálené a zvyšky rozpustené v kyseline.Saudskoarabskí činitelia označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci. V súvislosti s prípadom postavil Rijád pred súd 11 podozrivých - pre piatich z nich žiada prokuratúra trest smrti.Proces s nimi je neverejný a doposiaľ nebol nikto odsúdený. Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová, ktorá sa systematicky zaoberá prípadmi tzv. mimosúdneho zabíjania, však uviedla, že tento proces nespĺňa medzinárodné normy, a vyzvala na jeho pozastavenie.