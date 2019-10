Bratislava chce zabezpečiť celkovo 1243 nájomných bytov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 1. októbra (TASR) – Mesto Bratislava chce mať do konca súčasného volebného obdobia v roku 2022 hotových alebo aspoň projekčne rozrobených 700 mestských nájomných bytov. Mestským poslancom to oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že prioritou je vyriešiť problém 301 žiadateľov o náhradné nájomné bývanie. Samospráva už našla 22 bytov, ktoré vlastní, sú prázdne a začne ich rekonštruovať. Celkovo chce zabezpečiť 1243 nájomných bytov.avizoval primátor. Bratislavská viceprimátorka Lucia Štasselová podotkla, že mesto čaká aj prehodnocovanie kritérií pre žiadateľov o byt. Zároveň priblížila, že bola zriadená pracovná skupina Nájomné bývanie, ktorá zastrešuje tvorbu náhradných nájomných, nájomných a sociálnych nájomných byty.povedala Štasselová.Celkovo chce mesto zabezpečiť 1243 nájomných bytov, z toho rekonštrukciou vlastného majetku – 105, spoluprácou v partnerstvách – 150, projektom s developermi – 101 a výstavba nových bytov – 887. Prioritou samosprávy na najbližšie obdobie je rekonštrukcia budov a objektov v lokalitách Zámocké schody 1, Ventúrska 4, Kozia 7 a Pri Habánskom mlyne 8. Plánovaná je aj rekonštrukcia v budove bývalej lekárne Salvator na Panskej 35 a v budove na Velehradskej 6 – 8. Bratislava chce získať obnovou 24 bytov, ktoré chce nadobudnúť kúpou bývalej ubytovne na Dopravnej 1 v Rači, lokalita Rendez. S ministerstvom vnútra absolvovalo mesto úvodné rokovania týkajúce sa zámeny v súvislosti s ubytovňou na Saratovskej ulici, kde je odhadovaný počet bytov 150. Mesto tvrdí, že spolupracuje aj s Bratislavským samosprávnym krajom, a to na projektoch v Záhorskej Bystrici a Karlovej Vsi. V oboch prípadoch je plánovaná súťaž a potrebná zmena územného plánu. Rozbehla sa komunikácia s ďalšími možnými partnermi, a to niektorými poisťovňami či sporiteľňami.Mesto pripravuje aj projekty s developermi.avizuje mesto.Plánuje aj výstavbu nových bytov na svojich pozemkoch, a to na Terchovskej, Súhvezdnej, Bazovej, Baltskej, Peknej ceste, Dúbravčickej, Delenej, Šintavskej, Bratskej, Sosnovej, Parkovej, Šustekovej či Pastierskej.spresnil magistrát. Projekt nájomného bývania Pri Kríži v Dúbravke je v procese ukončenia.podotkla Štasselová. Bratislava doteraz nezabezpečila náhradné nájomné bývanie pre žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku roka 2017 má preto povinnosť im vyplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným. V septembri na tento účel magistrát vyplatil viac ako 700.000 eur.