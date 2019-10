ITAPA 2019: Bezpečnosť v centre pozornosti Foto: www.itapa.sk Foto: www.itapa.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (OTS) - Odpovede aj na tieto otázky sa dozvedia účastníci najprestížnejšej konferencie o informačných technológiách (IT) na Slovensku ITAPA 2019 . Uskutoční sa 11. až 13. novembra 2019 v Bratislave a prinesie atraktívne príspevky renomovaných spíkrov z domova aj zo zahraničia, osobností zo sféry IT, vysokých politických predstaviteľov, a najmä vyhlásenie Ceny ITAPA 2019 pre tri najlepšie projekty v oblasti digitalizácie.Prihlásení môžu okrem hlavného ocenenia udeleného v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska súťažiť aj o umiestnenie v podkategóriách: Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu a Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT. Ceny budú udelené 12. novembra 2019 a o víťazoch rozhodne odborná komisia. Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do 8. októbra 2019 TU ,“ uvádza, zástupca medzinárodného kongresu ITAPA.Projekty, ktoré vyhrali v minulých ročníkoch, priniesli v oblasti eGovernmentu významné zmeny. Minulý rok to bol projekt, vďaka ktorému sa odbúrala značná časť byrokracie v styku medzi občanmi a úradmi. Presnejšie, odbúral asi milión tlačív ročne, čím nám ušetril hodiny čakania aj veľa peňazí. Ďalším úspešným projektom je projektalebo aj efektívna čakáreň. Umožňuje vyhnúť sa preplneným čakárňam u lekárov. Aj technicky nezdatní pacienti sa môžu elektronicky prihlásiť, vyžiadať si časenku a následne čakať doma, alebo len zaslať dopyt na recept.Počas 3 dní sa bude takmer 100 spíkrov z viac ako 10 krajín venovať množstvu aktuálnych tém ako eGovernment, teda digitalizácia úkonov a procesov vo verejnej správe, inteligentné zdravotníctvo, verejné obstarávanie, Smart Cities, či Smart Mobilita. Nebude chýbať ani panel zameraný na tému kybernetickej bezpečnosti, ktorá je momentálne jednou z horúcich tém doma i v zahraničí. „“ uviedol, riaditeľ pobočky Check Point Software Technologies na Slovensku a jeden z TOP spíkrov na ITAPA 2019.Konferencia ITAPA je jednou z najväčších svojho druhu v regióne strednej Európy, v prípade záujmu o účasť sa môžete zaregistrovať cez internetovú stránku www.itapa.sk . Registrovaným študentom organizátori umožňujú zúčastniť sa celého programu bezplatne.Akreditácia novinárov je možná tu