Bratislava chce znižovať množstvo odpadu v meste, poslanci schválili strategický dokument

Opatrenia treba prijať čo najskôr

Mesto chce triediť takmer polovicu odpadu

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave tento týždeň schválili strategický dokument pre nakladanie s odpadmi. Informoval o tom magistrát hlavného mesta.„Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na území Bratislavy predstavuje 10 percent množstva, ktoré sa za rok vyprodukuje na celom Slovensku. Nastavením efektívneho odpadového hospodárstva dokáže mesto výrazne vplývať na dosahovanie národných cieľov v odpadovom hospodárstve a prechod Slovenska na cirkulárnu ekonomiku,“ vysvetlil magistrát a dodal, že je dôležité, aby Bratislava mala komfortný systém pre obyvateľov, ktorý je transparentný a dosahuje požadované ciele recyklácie a zhodnotenia.Dokument s názvom Bratislava – mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026, analyzuje a vyhodnocuje súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve na území mesta a navrhuje konkrétne kroky tak, aby mesto smerovalo k mechanizmom obehového hospodárstva a využívaniu odpadu ako zdroja materiálov a energie.„Cieľom mesta je, aby ani v rámci odpadového hospodárstva neprispievalo ku klimatickým zmenám, ale práve naopak. Ak sa chceme do roku 2050 priblížiť k uhlíkovej neutralite, rozhodnutia a opatrenia treba prijať v najbližších rokoch," skonštatovalo mesto.Ciele, ktoré sú nastavené v schválenom dokumente, má mesto dosiahnuť v rámci samosprávy, ale aj s jeho mestskými podnikmi, obyvateľmi a tiež s podnikateľmi, ktorí pôsobia na jeho území. Bratislava chce do roku 2035 splniť ciele v odpadovom hospodárstve, a to minimálne 65-percentnú mieru triedenia a recyklácie, respektíve materiálového zhodnocovania, menej, ako päť percent skládkovania a zvyšok energetické zhodnocovanie.„Do roku 2026 chce Bratislava 45 percent komunálneho odpadu triediť, 40 percent komunálneho odpadu recyklovať a menej ako 10 percent odpadu skládkovať. Zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať,“ uzavrel magistrát.