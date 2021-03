V minulom roku zomrelo najviac Slovákov od konca druhej svetovej vojny, počet dedičských konaní stúpol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Počet dedičských konaní stúpol v roku 2020 o tri percentá, zo 72 608 v roku 2019 na 74 830 v roku 2020. Ako zhodnotilo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR , na Slovensku v roku 2020 počas pandémie koronavírusu zomrel najvyšší počet obyvateľov od konca druhej svetovej vojny. Práve to malo vplyv aj na dedičské konania a nápad v registri dedičských vecí. Nárast nastal hlavne v poslednom štvrťroku.Významný prírastok v registri dedičských vecí nastal od októbra do decembra, keď pribudlo 21 140 podaní. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 je to nárast o viac ako 4-tisíc. Iba v decembri stúpol nápad v registri dedičských vecí medziročne z 5 301 na takmer 7 800 konaní.Najvyšší nárast v poslednom štvrťroku 2020 zaznamenali v obvodoch krajských súdov na východe krajiny, v prešovskom a košickom obvode. Najmenej nových dedičských konaní pribudlo v obvode Krajského súdu Bratislava.Úmrtie obyvateľa oznamuje okresnému súdu matričný úrad. Dedičské konanie súd spravidla začína bez návrhu, hneď ako sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Súd poverí notára, aby vo veci konal a rozhodol. V roku 2020 zomrelo podľa údajov Štatistického úradu SR takmer 59-tisíc obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje 11-percentný nárast.