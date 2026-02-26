|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
26. februára 2026
Bratislava daruje Kyjevu 44 generátorov v hodnote 120-tisíc eur, schválili mestskí poslanci
Bratislava daruje ukrajinskému Kyjevu generátory v hodnote 120-tisíc eur. Vedenie hlavného mesta predložilo na rokovanie štvrtkového mestského zastupiteľstva materiál na schválenie pomoci obyvateľom partnerského ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Bratislava daruje ukrajinskému Kyjevu generátory v hodnote 120-tisíc eur. Vedenie hlavného mesta predložilo na rokovanie štvrtkového mestského zastupiteľstva materiál na schválenie pomoci obyvateľom partnerského mesta Kyjev vo forme darovania 44 generátorov, ktorý mestskí poslanci schválili. Týmto príspevkom mesto Bratislava zároveň symbolicky podporí aj zbierku Teplo pre Ukrajinu.
Ide o ďalšiu formu pomoci, ktorú hlavné mesto poskytlo Ukrajine od začiatku vojnového konfliktu. Od apríla 2022 Bratislava prevádzkovala Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici, ktoré do septembra 2024 poskytovalo komplexné poradenstvo a podporu ľuďom z Ukrajiny. „Počas prevádzky tohto centra bolo klientom a klientkam poskytnutých viac ako 220-tisíc asistencií," priblížil hovorca magistrátu Peter Bubla.
Na tento model od apríla 2025 nadväzuje Centrum pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na adrese Česká 2. Centrum poskytuje bezplatné sociálne, psychologické, právne a pracovné poradenstvo cudzincom žijúcim v Bratislave. Zároveň na magistráte pôsobí Oddelenie podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom, ktoré koordinuje integračné aktivity, spolupracuje s mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a komunitami.
„Bratislava sa od začiatku vojny zapája aj do aktívnej materiálnej podpory svojho partnerského mesta Kyjev, ktoré je zároveň jedným z najstarších partnerských miest Bratislavy, a to už od roku 1969," poznamenal hovorca. Hlavné mesto hneď v prvom roku vojny podporilo nákup humanitárnej pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov a v roku 2023 do Kyjeva zaslali 23 autobusov vyradených Dopravným podnikom Bratislavy.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava daruje Kyjevu 44 generátorov v hodnote 120-tisíc eur, schválili mestskí poslanci © SITA Všetky práva vyhradené.
