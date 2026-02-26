|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 26.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viktor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. februára 2026
Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí čelí žalobe pre účasť na zločinoch proti ľudskosti
Švajčiarske súdne orgány potvrdili, že úrad generálneho prokurátora prijal žalobu na námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Kazema Gharibabadiho, ktorý sa mal údajne dopustiť zločinov proti ...
Zdieľať
26.2.2026 (SITA.sk) - Švajčiarske súdne orgány potvrdili, že úrad generálneho prokurátora prijal žalobu na námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Kazema Gharibabadiho, ktorý sa mal údajne dopustiť zločinov proti ľudskosti pri potláčaní protivládnych protestov v Iráne v posledných rokoch.
Žalobu podal iránsko-švajčiarsky občan, ktorý Gharibabadiho obviňuje z účasti na vraždách, fyzickom a sexuálnom násilí, svojvoľnom zadržiavaní a porušovaní základných práv počas tvrdých zásahov proti protestujúcim. Podľa žaloby, ktorá sa opiera o správu vyšetrovacej misie OSN z roku 2024, Gharibabadi ako vysokopostavený predstaviteľ iránskej justície mal pod kontrolou osoby, ktoré vykonávali smrteľné zásahy a represie.
Sťažovateľ vyzval Švajčiarsko, aby vo veci konalo a využilo princíp univerzálnej jurisdikcie na stíhanie porušovania ľudských práv zo strany iránskych úradov. Švajčiarske úrady potvrdili, že žalobu prešetrujú podľa štandardných postupov, ale jej podanie neznamená automaticky začatie trestného konania.
Gharibabadi sa tento týždeň v Ženeve zúčastnil zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva aj Konferencie o odzbrojení.
Zdroj: SITA.sk - Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí čelí žalobe pre účasť na zločinoch proti ľudskosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Žalobu podal iránsko-švajčiarsky občan, ktorý Gharibabadiho obviňuje z účasti na vraždách, fyzickom a sexuálnom násilí, svojvoľnom zadržiavaní a porušovaní základných práv počas tvrdých zásahov proti protestujúcim. Podľa žaloby, ktorá sa opiera o správu vyšetrovacej misie OSN z roku 2024, Gharibabadi ako vysokopostavený predstaviteľ iránskej justície mal pod kontrolou osoby, ktoré vykonávali smrteľné zásahy a represie.
Sťažovateľ vyzval Švajčiarsko, aby vo veci konalo a využilo princíp univerzálnej jurisdikcie na stíhanie porušovania ľudských práv zo strany iránskych úradov. Švajčiarske úrady potvrdili, že žalobu prešetrujú podľa štandardných postupov, ale jej podanie neznamená automaticky začatie trestného konania.
Gharibabadi sa tento týždeň v Ženeve zúčastnil zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva aj Konferencie o odzbrojení.
Zdroj: SITA.sk - Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí čelí žalobe pre účasť na zločinoch proti ľudskosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislava daruje Kyjevu 44 generátorov v hodnote 120-tisíc eur, schválili mestskí poslanci
Bratislava daruje Kyjevu 44 generátorov v hodnote 120-tisíc eur, schválili mestskí poslanci
<< predchádzajúci článok
Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca
Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze oslobodili. Nebolo dokázané, že sa skutok stal, rozhodol sudca