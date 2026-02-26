Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

26. februára 2026

Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí čelí žalobe pre účasť na zločinoch proti ľudskosti


Švajčiarske súdne orgány potvrdili, že úrad generálneho prokurátora prijal žalobu na námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Kazema Gharibabadiho, ktorý sa mal údajne dopustiť zločinov proti ...



iran_nuclear_39085 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Švajčiarske súdne orgány potvrdili, že úrad generálneho prokurátora prijal žalobu na námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Kazema Gharibabadiho, ktorý sa mal údajne dopustiť zločinov proti ľudskosti pri potláčaní protivládnych protestov v Iráne v posledných rokoch.


Žalobu podal iránsko-švajčiarsky občan, ktorý Gharibabadiho obviňuje z účasti na vraždách, fyzickom a sexuálnom násilí, svojvoľnom zadržiavaní a porušovaní základných práv počas tvrdých zásahov proti protestujúcim. Podľa žaloby, ktorá sa opiera o správu vyšetrovacej misie OSN z roku 2024, Gharibabadi ako vysokopostavený predstaviteľ iránskej justície mal pod kontrolou osoby, ktoré vykonávali smrteľné zásahy a represie.

Sťažovateľ vyzval Švajčiarsko, aby vo veci konalo a využilo princíp univerzálnej jurisdikcie na stíhanie porušovania ľudských práv zo strany iránskych úradov. Švajčiarske úrady potvrdili, že žalobu prešetrujú podľa štandardných postupov, ale jej podanie neznamená automaticky začatie trestného konania.

Gharibabadi sa tento týždeň v Ženeve zúčastnil zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva aj Konferencie o odzbrojení.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Protivládne protesty Zločiny proti ľudskosti
