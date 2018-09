Bratislava i okolité obce chcú zmierniť obmedzenia pre stavbu D4 a R7

Pokračovanie výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Na snímke výstavba v Bratislave – Rusovciach 6. septembra 2018. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 9. septembra (TASR) – Bratislava a okolité obce chcú zmierniť dopravné obmedzenia, ktoré sa očakávajú pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal sa preto stretol so starostami susedných obcí, aby našli riešenia, ako predísť dopravnému kolapsu. Stavba bratislavského obchvatu sa totiž už o niekoľko týždňov citeľnejšie dotkne vodičov i cestujúcich v Bratislave a jej okolí.Bratislavský primátor požiadal starostov Ivanky pri Dunaji, Mosta pri Bratislave či Rovinky o vytypovanie vhodných lokalít určených na odstavné plochy pre autá, aby mohli vodiči a cestujúci prestúpiť do prostriedkov hromadnej dopravy.informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Hlavné mesto bude zároveň žiadať stavebníka D4 a R7, aby informácie o pripravovaných krokoch pri výstavbe a o obmedzeniach boli prístupné tak pre mesto a jeho mestské časti, ako aj pre obyvateľov dotknutých obcí v blízkosti Bratislavy.podotkla Onufer. Do hlavného mesta denne prichádza za prácou viac ako 100.000 ľudí. Z dôvodu minimalizácie dosahov dopravných obmedzení pre výstavbu obchvatu sa posilňuje aj verejná doprava.Stavebník bratislavského obchvatu vo štvrtok (6.9.) avizoval spustenie prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz, v rámci ktorej vybuduje nové zjazdy z diaľnice D1 smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. S tým budú súvisieť aj dopravné obmedzenia. Manažér dopravy zo spoločnosti D4R7 Construction Zdeněk Krejčí informoval, že s prácami by chceli začať už o niekoľko týždňov, počítajú s mesiacom október. Čakajú však ešte na potrebné povolenia. Samotnú prestavbu rozdelili na šesť etáp, ktoré potrvajú až do roku 2020.deklaroval Krejčí. Na dotknutých križovatkách na obchádzkových trasách sa má podľa neho napríklad aj predĺžiť zelený interval, aby bol prejazd mestom čo najplynulejší. Keďže sa v rámci stavby D4 a R7 počíta so 14 križovatkami, s obmedzeniami pri ich výstavbe musí verejnosť počítať aj na iných miestach Bratislavy a v jej okolí.