ČO NA NICH ČAKÁ? Poslanci NR SR sa po prázdninách vracajú do práce

Bratislava 9. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR sa po letných prázdninách vracajú do práce. V utorok (11.9.) sa začne 34. schôdza s takmer 100-bodovým programom. Na stole majú vetované zákony, zastropovanie dôchodkového veku, nové pravidlá výberu kandidátov na ústavných sudcov aj zákon o politických stranách.V úvode schôdze budú musieť doplniť počet poslancov, Edita Pfundtner z Mosta-Híd totiž odišla na post štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a tak musí prísť náhradník a zložiť sľub. Mal by ním byť István Vavrek.Snemovňa sa tiež musí vysporiadať so zákonmi, ktoré vetoval prezident SR Andrej Kiska. Medzi nimi dvojicu zákonov o vysokých školách. Podľa neho nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu, naopak, nezhoršia. Poslancom zároveň navrhuje vypustiť časti novelizujúce zákon o SAV a zákon o verejnom obstarávaní, ktoré pribudli počas rokovania v parlamente. Vetoval aj novelu zákona o súdoch, ktorá podľa neho významne obmedzuje verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí. Právna norma má rozšíriť okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí.Parlament čaká hlasovanie o odloženom návrhu Smeru-SD na ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Hlasovanie sa na júnovej schôdzi odložilo, pretože poslanci Smeru-SD chceli získať väčší časový priestor na rokovanie s ostatnými stranami.Zároveň majú rozhodovať aj o novele o sociálnom poistení z dielne Mosta-Híd, ktorým sa má upraviť zvyšovanie dôchodkového veku. Poslanci ho navrhujú zverejňovať päť rokov dopredu a po novom tiež navrhujú, aby sa dôchodkový vek určoval na roky a mesiace. S takýmto zaokrúhľovaním má však problém rezort práce. Upozorňuje na viaceré negatíva tohto návrhu, pričom výhrady rezortu práce k novele Mosta-Híd odklepla aj vláda.Na stole majú poslanci aj návrh nových pravidiel výberu kandidátov na ústavných sudcov. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie. Návrh počíta so zvýšením vekovej hranice pre kandidáta zo 40 na 45 rokov, kandidát musí byť všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva, tiež bezúhonný. Návrh má tiež zvýšiť kvórum pre voľbu kandidáta z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov (76). Opozícia žiada ústavnú väčšinu (90).Snemovňa bude rokovať aj o novele zákona o politických stranách. Právna norma má určiť limity na počet členov strán. Má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Podľa predkladateľov sa návrh žiadnym spôsobom nedotýka zakladania politických strán. Vznik strany teda nepodmieňuje minimálnym počtom členov. Návrh ešte zrejme v druhom čítaní čakajú zmeny.Plénum sa bude zaoberať aj viacerými novelami z dielne rezortu financií. Viaceré zmeny čaká systém stavebného sporenia. Upraviť sa má vyplácanie ako aj samotná percentuálna výška štátnej prémie. Zákonodarcovia budú mať na stole aj návrh na úpravu tabuľkových platov štátnych zamestnancov, ktoré sa majú od budúceho roka v priemere zvýšiť o 10 %. Najdôležitejšou zmenou je, že všetky platové tarify budú nad úrovňou minimálnej mzdy. Taktiež sa zredukuje počet tabuliek upravujúcich jednotlivé platové triedy.Nové zmeny opäť čakajú aj detské jasle. V druhom čítaní je novela zákona o sociálnych službách troch koaličných poslankýň, ktorou sa má upustiť od podmienky debarierizácie jaslí tak, ako im to v súčasnosti nariaďuje vyhláška k stavebnému zákonu. Poslankyne tým chcú odstrániť problémy z praxe, na ktoré prevádzkovatelia detských jaslí narážajú. Zároveň sa majú upraviť aj kvalifikačné predpoklady, ktoré musia spĺňať opatrovatelia v jasliach.